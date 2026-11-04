Sport

Champions League, stasera Porto-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla live

di Paolo Stefani - 4 Novembre 2026

Il Napoli torna in campo in Champions League e si prepara a una trasferta impegnativa contro il Porto. Stasera gli azzurri giocano al Do Dragao nella quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea. Il fischio d’inizio è fissato alle 21, con la partita che sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Prime Video.

La squadra di Massimiliano Allegri arriva all’appuntamento dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la Juventus. Nell’ultimo turno di Serie A, i bianconeri si sono imposti per 2-0, costringendo il Napoli a voltare rapidamente pagina. In Europa, invece, gli azzurri sono reduci dalla vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona, una partita ricca di gol che ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia sul palcoscenico continentale.

La trasferta portoghese rappresenta dunque un passaggio importante nel percorso europeo del Napoli, chiamato a dare continuità al risultato ottenuto nell’ultima giornata di Champions.

Porto-Napoli, le probabili formazioni

Per la sfida del Do Dragão, il Porto dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. Tra i pali è atteso Diogo Costa, con Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Sanusi a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Froholdt, Rosario e Gabriel Veiga, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Pepe, Aghehowa e Pietuszewski. In panchina Francesco Farioli.

Anche Allegri dovrebbe puntare sul 4-3-3. Meret è favorito per la porta, protetto da Vergara, Rrahmani, Rafa Marin e Beukema. In mediana dovrebbero partire Anguissa, Gilmour e McTominay. In attacco, Politano e Lang sono attesi ai lati di Lucca.

Dove vedere Porto-Napoli in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, attraverso i canali e il servizio accessibili dalle smart tv. Per chi preferisce seguire il match su smartphone, tablet o computer, sarà disponibile anche la diretta streaming tramite l’app e la piattaforma web di Prime Video.

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.