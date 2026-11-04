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Champions League, stasera Lens-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla live

Il Como cerca un'altra vittoria europea e si prepara a una trasferta: stasera la squadra guidata da Cesc Fabregas affronta il Lens nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. La partita si giocherà alle 21 e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming.

di Emily Gabrielli - 4 Novembre 2026

@ANSAfoto

Il Como cerca un’altra vittoria europea e si prepara a una trasferta: stasera la squadra guidata da Cesc Fabregas affronta il Lens nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. La partita si giocherà alle 21 e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming.

I lombardi arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo il successo per 1-0 contro il Venezia nell’ultimo turno di Serie A. Anche in Champions League il Como è reduce da una prestazione convincente: al Sinigaglia ha superato il Manchester United con un netto 4-1, conquistando una vittoria di prestigio. Ora l’obiettivo è dare continuità ai risultati anche lontano da casa, su un campo che si annuncia impegnativo.

Lens-Como, le probabili formazioni

Il Lens dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. Risser sarà tra i pali, con Antonio, Baidoo e Todibo a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce sono attesi Abdulhamid e Udol, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Cuisance e Haidara. In attacco spazio a Thauvin e Sotoca alle spalle di Hazard.

Fabregas dovrebbe invece affidarsi al 4-2-3-1. Butez è il favorito per la porta, davanti a lui la linea difensiva dovrebbe essere composta da Couto, Ramon, Kempf e Valle. Milla e Perrone sono attesi in mediana, con Da Cunha, Nico Paz e Baturina alle spalle dell’unica punta Douvikas.

Dove vedere Lens-Como in tv e streaming

La sfida tra Lens e Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, per gli abbonati al servizio, e sulla piattaforma NOW. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21 di mercoledì 4 novembre.