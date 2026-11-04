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Ok a Coltivaitalia, il plauso di Meloni

L'annuncio della premier, via libera alla strategia per il settore primario da 1,15 miliardi di euro

di Paolo Diacono - 4 Novembre 2026

Approvato il ddl Coltivaitalia, esulta Meloni sui social. La premier ha apprezzato il via libera a quello che ha definito come un “importante provvedimento” che garantirà sostegno alle tante aziende agricole italiane. Sul banco ci sono interventi per poco più di un miliardo di euro. Che tra le altre cose prevede il ritorno di un piano olivicolo nazionale, misure a tutela dell’imprenditoria giovanile e femminile, una strategia per rafforzare le filiere agricole, fondamentali in questo momento storico e per difendere un comparto economico strategico come mai prima d’ora.

Ok a Coltivaitalia, il plauso di Meloni

La premier Giorgia Meloni ha espresso la sua soddisfazione per l’ok al ddl Coltivaitalia. “Con l’approvazione definitiva del ddl ColtivaItalia, diventa legge un importante provvedimento a sostegno dei nostri agricoltori. Oltre un miliardo di euro di investimenti per sostenere chi ogni giorno, con sacrificio, passione e dedizione, lavora la nostra terra, custodisce le nostre tradizioni e contribuisce alla crescita dell’economia nazionale”. Meloni ha poi aggiunto: “Una delle misure più significative degli ultimi decenni per il settore agricolo, che mette al centro le esigenze di chi produce, puntando su sostegno alle imprese, ricerca, ricambio generazionale e difesa del Made in Italy”.

“Un passo per rafforzare la sovranità alimentare”

Ma c’è un altro punto, centrale, del ddl Coltivaitalia che Meloni mette debitamente in risalto. “Un passo avanti per rafforzare la sovranità alimentare della nostra Nazione, garantire maggiore solidità e prospettive di crescita alle aziende e tutelare la salute dei cittadini”. Questo perché, come ha concluso la premier, “dietro ogni prodotto della nostra terra ci sono mani che lavorano, famiglie che fanno sacrifici e persone che dedicano la propria vita a una delle più grandi ricchezze dell’Italia. A loro vogliamo continuare a garantire rispetto, sostegno e risposte concrete”.

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