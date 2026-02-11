Sport

Milano-Cortina 2026, le gare di oggi e le medaglie in palio

di Claudia Mari - 11 Febbraio 2026

Ottava giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 11 febbraio, saranno assegnati otto titoli in un programma ricco di appuntamenti e con tante carte azzurre da giocare. L’Italia arriva da un martedì esaltante, impreziosito dall’oro nella staffetta mista di short track e dal bronzo nel curling doppio misto conquistato da Amos Mosaner e Stefania Constantini, e punta ad aumentare ulteriormente il bottino nel medagliere.

Tutte le gare dell’Italia

Grande attesa per il superG maschile di sci alpino sulla Stelvio di Bormio, una delle piste simbolo della velocità. Gli azzurri si presentano con ambizioni importanti: Giovanni Franzoni e Dominik Paris, già argento e bronzo in discesa libera, guideranno il quartetto completato da Mattia Casse e Christof Innerhofer. La concorrenza sarà agguerrita, a partire dagli svizzeri Franjo Von Allmen e Marco Odermatt.

Ad Anterselva spazio al biathlon con l’individuale femminile sui 15 km, prova che prevede quattro sessioni di tiro al poligono con un minuto di penalità per ogni errore. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, già d’argento nella staffetta mista, cercheranno un risultato di prestigio in una gara che richiede precisione e resistenza.

Occhi puntati anche sullo slittino a Cortina d’Ampezzo, dove andranno in scena le due manche dei doppi femminile e maschile. Andrea Voetter/Marion Oberhofer, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler/Fabian Malleier proveranno a inserirsi nella lotta per il podio. In serata riflettori sul pattinaggio di figura: Charlene Guignard e Marco Fabbri affronteranno la free dance con l’obiettivo di rimontare posizioni e avvicinarsi alle medaglie.

Debuttano inoltre i tornei maschili di curling e hockey su ghiaccio, con una doppia sfida Italia-Svezia che promette spettacolo. Completano il programma l’inseguimento della combinata nordica, le moguls femminili nel freestyle e i 1000 metri maschili di speed skating.

Dove vedere le gare di Milano Cortina

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSport HD, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport, Discovery Plus, DAZN e HBO Max, con aggiornamenti in tempo reale sulle principali piattaforme sportive.