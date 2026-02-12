Sport

Milano-Cortina 2026, le gare di oggi per gli azzurri

di Flavia Romani - 12 Febbraio 2026

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 tornano oggi, giovedì 12 febbraio, con una delle giornate più ricche di appuntamenti per gli sportivi italiani, tra super-G femminile, short track, snowboard e slittino. La manifestazione, ospitata tra le località italiane di Cortina d’Ampezzo, Livigno, Tesero e Milano, offre oggi numerose opportunità di medaglia per la squadra azzurra in varie discipline.

La prima parte della giornata parte già al mattino con il curling femminile, dove la squadra italiana affronta la Svizzera e, in serata, la Corea del Sud nel round robin, cercando punti preziosi nel torneo a gironi. Subito dopo si accende la pista di skeleton maschile a Cortina con le prime due manche, che vedono impegnati gli italiani Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari.

Alle 11.30 è atteso uno dei momenti clou di giornata: il super-G femminile di sci alpino sulle piste di Cortina, con protagoniste le azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone, insieme a Elena Curtoni e Laura Pirovano, pronte a lottare per un piazzamento di prestigio davanti al pubblico di casa.

Nel pomeriggio sono in programma le finali di sci di fondo femminile nei 10 km a tecnica libera e i 5000 m di pattinaggio di velocità femminile, con Francesca Lollobrigida che torna in pista dopo l’oro nei 3000 m, cercando un altro risultato di rilievo.

Parallelamente proseguono le qualificazioni e le fasi finali del snowboardcross maschile, con gli italiani Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin pronti a dare battaglia per avanzare nel tabellone.

La serata promette grande spettacolo con la staffetta a squadre dello slittino, un evento che spesso regala emozioni fino all’ultimo metro, seguito dall’halfpipe femminile di snowboard e dalla fase decisiva dello short track, dove Arianna Fontana va alla ricerca della sua tredicesima medaglia olimpica nei 500 m, mentre nei 1000 m maschili sono in gara Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini.

In totale, la giornata di oggi assegnerà nove titoli olimpici, tra sport tradizionali e discipline spettacolari, in una cornice festosa di sport e passione per il pubblico italiano e internazionale.