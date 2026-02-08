Sport

Milano – Cortina: argento biathlon e bronzo snowboard

Prove di grande carattere, ancora medaglie per gli azzurri

di Dave Hill Cirio - 8 Febbraio 2026

Azzurri d’argento e bronzo: biathlon e snowboard accendono Milano-Cortina. Nella seconda giornata delle Olimpiadi Invernali, l’Italia ha festeggiato una medaglia d’argento nella staffetta mista di biathlon e uno splendido bronzo nello snowboard gigante parallelo femminile.

Lotta fino all’ultimo poligono e last-run per guadagnare un doppio podio che ha esaltato il pubblico di casa e confermato la profondità del movimento italiano.

Argento storico nella staffetta mista: Italia dietro solo alla Francia

La staffetta mista di biathlon (4×6 km) ha regalato all’Italia una prova di grande carattere, con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi impegnati in una sfida durissima ad Anterselva.

Gli azzurri hanno concluso al secondo posto, alle spalle della Francia, chiudendo in 1:04:15.5 con una prestazione che ha unito precisione al tiro e velocità sugli sci classici.

La gara, decisa nelle ultime fasi, quando il team francese ha messo qualche secondo tra sé e gli azzurri grazie a una serie di tiri perfetti, mentre l’Italia ha dovuto fare i conti con alcune ricariche in più al poligono.

“Abbiamo dato tutto, ci abbiamo creduto fino all’ultimo tiro”, ha commentato visibilmente commossa Lisa Vittozzi all’arrivo, incassando l’abbraccio dei compagni di squadra e del pubblico locale. Il quartetto ha dimostrato solidità e maturità, dando seguito alle migliori tradizioni azzurre nel biathlon olimpico.

Per l’Italia è un risultato che conferma la crescita costante nel biathlon, una disciplina dove storicamente il nostro Paese ha raccolto medaglie soprattutto nella staffetta e con qualche exploit individuale, e che oggi ribadisce la sua competitività ai vertici sportivi internazionali.

Bronzo tutto italiano nello snowboard: Dalmasso batte Caffont nel derby

Lucia Dalmasso

Nel pomeriggio, a Livigno, è arrivata un’altra grande soddisfazione per l’Italia con Lucia Dalmasso, che ha conquistato il bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard. In una finale per il terzo posto tutta tricolore contro Elisa Caffont, Dalmasso ha saputo mantenere nervi saldi e precisione nei passaggi chiave, staccando la connazionale e salendo sul podio con orgoglio.

Il gigante parallelo ha messo di fronte atlete di altissimo livello, ma è stato proprio l’azzurra Dalmasso ad avere la meglio nella small final, gestendo con equilibrio la pressione di uno scontro diretto tra compagne di squadra.

Tutto il movimento dello snowboard italiano ha esultato per un risultato che non solo aumenta il bottino di medaglie della nazionale, ma testimonia anche la profondità tecnica dell’intero gruppo.