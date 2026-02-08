Primo Piano

Milano – Cortina: bronzo Goggia, Vonn caduta shock

Dopo lo stop di 20 minuti per l'infortunio dell'atleta Usa l'azzurra ha saputo interpretare la discesa con equilibrio e concentrazione, chiudendo alle spalle dell’americana Breezy Johnson e della tedesca Emma Aicher

di Dave Hill Cirio - 8 Febbraio 2026

A Milano – Cortina irrompe il dramma: nella discesa libera femminile Sofia Goggia ha conquistato il bronzo dopo una caduta shock di Lindsey Vann.

La gara, segnata da una paurosa caduta di Lindsey Vonn, che ha perso il controllo pochi secondi dopo il via, poi trasportata via in elicottero per accertamenti medici.

La leggenda americana, al centro di un incredibile ritorno sulle piste nonostante un grave infortunio, ha vissuto un epilogo drammatico davanti a migliaia di spettatori. Nei giorni scorsi, ripetuti video dei suoi allenamenti nonostante la rottura del crociato.

Goggia di bronzo: l’azzurra è sul podio

Sulla pista Olimpia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, Goggia ha tagliato il traguardo terza, confermando la sua straordinaria capacità di competere nella prova regina dello sci alpino.

Dopo una stagione segnata da alti e bassi, e con la pressione di una competizione olimpica in casa, la campionessa bergamasca ha saputo interpretare la discesa con equilibrio e concentrazione, chiudendo alle spalle dell’americana Breezy Johnson e della tedesca Emma Aicher.

L’azzurra ha raccolto una medaglia che aggiunge valore alla sua carriera e allo spirito della squadra italiana, applaudita dai tifosi tricolore presenti in tribuna e da chi segue da casa questa edizione dei Giochi.

Nonostante il brutto episodio che ha condizionato la gara, Goggia ha mantenuto sangue freddo, portando a casa un risultato di grande prestigio per l’Italia.

L’elicottero che ha portato via dalla pista l’atleta statunitense

La caduta di Vonn: le preoccupazioni

La discesa è stata drammaticamente condizionata dalla caduta di Lindsey Vonn, uno dei volti più iconici dello sci alpino, all’età di 41 anni e al culmine di un improbabile ritorno agonistico dopo anni di problemi fisici e ritiri.

La statunitense ha perso il controllo pochi secondi dopo lo start, ruotando violentemente sulla neve e finendo fuori traiettoria. Medici e soccorritori sono subito intervenuti e, dopo alcuni minuti di assistenza in pista, Vonn è stata trasportata via in elicottero per ulteriori accertamenti sanitari.

La gara è stata interrotta per oltre venti minuti mentre gli operatori garantivano la sicurezza delle atlete e il recupero della campionessa americana.

Il silenzio calato sulla pista alla caduta di Vonn ha parlato più di ogni parola. L’immagine di un momento che nessuno si aspettava. L’atleta statunitense aveva già corso e completato prove prima di questi Giochi, nonostante la lesione al legamento crociato riportata nelle settimane precedenti.