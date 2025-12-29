Italpress Notizie Spettacoli

Milano-Cortina, Arisa tedofora d’eccezione a Potenza

di Italpress - 29 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Arisa è stata tedofora d’eccezione in occasione del passaggio della fiaccola olimpica a Potenza, tappa simbolica del percorso verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un momento particolarmente significativo per l’artista, che ha avuto l’onore di portare la fiamma nella sua terra, nella città in cui è cresciuta e con cui mantiene un legame profondo e autentico.

Per Arisa è stato particolarmente emozionante percorrere le strade che l’hanno vista crescere e ritrovarsi circondata dall’affetto del pubblico. Insieme alla fiamma olimpica, l’artista ha portato il suo consueto spirito gioviale, che ha contribuito a scaldare e coinvolgere tutte le persone accorse per seguire il passaggio della fiaccola.

Arisa parteciperà al prossimo Festival di Sanremo in gara con il brano “Magica favola”, al termine di un anno che l’ha vista protagonista su più fronti. Il 2025 è stato segnato dalla vittoria del Nastro d’Argento per la Migliore Canzone Originale con “Canta ancora”, dalla presenza del suo ritratto nella mostra internazionale Faces ad Arles, dalle esibizioni negli Stati Uniti e in Giappone per Expo2025 e dall’esperienza come coach di The Voice Senior, dove ha confermato ancora una volta la sua sensibilità artistica e umana.



