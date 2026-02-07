Sport

Milano-Cortina, arrivano le prime medaglie azzurre. Argento per Franzoni e bronzo per Paris

di Giuseppe Ariola - 7 Febbraio 2026

Inizio da sogno per l’Italia Team alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sulla mitica pista Stelvio di Bormio, arrivano subito le prime medaglie azzurre. E sono medaglie pesantissime: argento e bronzo nella discesa libera, la gara regina dei Giochi. Protagonista assoluto è Giovanni Franzoni, che nella sua prima esperienza olimpica conquista uno splendido argento, chiudendo al secondo posto a soli due decimi dall’oro. Davanti a tutti si impone lo svizzero Franjo Von Allmen, autore di una discesa impeccabile in 1’51’’61, tempo che gli vale il titolo olimpico. Franzoni ferma il cronometro poco dopo, confermando uno stato di forma straordinario e regalando all’Italia un risultato che accende immediatamente l’entusiasmo del pubblico.

Nella discesa libera le prime due medaglie azzurre

A completare una giornata storica per lo sci azzurro è Dominik Paris, che conquista il bronzo in 1’52’’11, a mezzo secondo dall’oro. Per il campione altoatesino, 36 anni, si tratta di una medaglia dal valore speciale: è infatti la prima medaglia olimpica della sua carriera, l’unico grande traguardo che ancora mancava nel suo palmarès. Al traguardo Paris si inchina al pubblico, chiudendo simbolicamente un cerchio iniziato tanti anni fa.

Le prime medaglie azzurre arrivano così nel modo più prestigioso possibile, confermando la discesa libera come terreno ideale per l’Italia e lanciando un segnale forte al resto delle Olimpiadi. Un avvio che rafforza le ambizioni della squadra e mette subito l’Italia tra le nazioni protagoniste dei Giochi. “Pensare a inizio stagione di vincere Kitzbühel e poi portare una medaglia olimpica in discesa è qualcosa che non avrei mai immaginato”, ha detto Franzoni ai microfoni Rai mentre mancavano ancora gli ultimi atleti. Parole che raccontano l’emozione di una giornata già entrata nella storia dello sport italiano, con l’Italia che sogna in grande fin dalla prima curva delle sue Olimpiadi.