Milano Cortina: arte e sport nella Biblioteca degli Alberi

Domenica 8 febbraio una giornata di eventi gratuiti nel cuore del quartiere Porta Nuova

di Dave Hill Cirio - 5 Febbraio 2026

(Fonte: Fond. Catella)

In occasione dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, la Fondazione Riccardo Catella inaugura domenica 8 febbraio una giornata di eventi gratuiti nel parco della Biblioteca degli Alberi. L’iniziativa fa parte del programma BAM FAIR PLAY 25/26, incluso nell’Olimpiade Culturale, e propone tre esperienze partecipative che uniscono arte, design e valori olimpici.

BAM Performative Land Art

Cuore della giornata è la nuova attivazione BAM Performative Land Art, curata da Francesca Colombo. I cerchi olimpici nel parco si colorano grazie a centinaia di steli specchiati contenenti pensieri e riflessioni dei cittadini sui valori dello sport. L’installazione nasce in collaborazione con NABA e invita il pubblico a partecipare attivamente, creando una scenografia dinamica e collettiva.

Il Parco BAM (Biblioteca degli Alberi Milano) è un moderno giardino botanico di 9 ettari nel cuore del quartiere Porta Nuova a Milano, inaugurato nel 2018. Progettato per connettere i grattacieli circostanti, offre boschi circolari, prati, aree fiorite e un ricco programma culturale gratuito gestito dalla Fondazione Riccardo Catella.

Passeggiata tra architettura, natura e design

BAM propone anche una passeggiata guidata in collaborazione con Triennale Milano. Il percorso collega il parco al Palazzo dell’Arte e include la visita alla mostra “White Out – The Future of Winter Sports”, un viaggio tra innovazione, design e sport invernali, che mette in dialogo l’architettura contemporanea con la natura circostante.

Sentiero Olimpico e Paralimpico

Completa il programma il Sentiero Olimpico e Paralimpico, percorso permanente che permette di ascoltare il podcast FAIR PLAY sui valori olimpici e paralimpici tramite QR code. La produzione è curata da BAM in collaborazione con Doppiozero, con l’obiettivo di valorizzare inclusione, partecipazione e accesso alla cultura negli spazi pubblici.

L’iniziativa mira a promuovere il dialogo tra sport, cultura e comunità. E trasforma il parco in uno spazio partecipativo e riflessivo. Qui, cittadini e visitatori possono contribuire attivamente alla celebrazione dei valori olimpici durante Milano Cortina 2026.