Milano – Cortina: il primo oro con Lollobrigida nel pattinaggio

La 35enne ha pure stabilito uno record olimpico

di Dave Hill Cirio - 8 Febbraio 2026

Francesca Lollobrigida ha regalato all’Italia il primo oro alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 vincendo i 3mila metri di pattinaggio di velocità e stabilendo un nuovo record olimpico di 3’54”28 al Milano Speed Skating Stadium di Milano.

La 35enne azzurra ha vinto sul ghiaccio di casa nel giorno del suo compleanno, resistendo alla pressione e superando avversarie come la norvegese Ragne Wiklund e la canadese Valérie Maltais.

Questo trionfo segna la prima medaglia d’oro olimpica per un’italiana nella storia del pattinaggio di velocità su lunga distanza e interrompe la dominazione olandese nella disciplina.

Una vittoria che rompe le barriere

Lollobrigida ha conquistato l’oro tagliando il traguardo con un vantaggio netto su Wiklund (argento) e Maltais (bronzo), le tre atlete protagoniste della gara sui 3.000 metri di Milano – Cortina, prova simbolo della resistenza e strategia nel pattinaggio di velocità olimpico.

Il tempo segnato dalla campionessa italiana (3’54”28) non ha solo garantito l’oro, ma ha abbattuto il precedente record olimpico stabilito alle Olimpiadi precedenti, confermando la prestazione come una delle prime più rilevanti di questa edizione dei Giochi.

La scena, al Milano Speed Skating Stadium, struttura progettata per ospitare le competizioni su pista lunga, uno degli impianti chiave delle gare di pattinaggio durante Milano-Cortina 2026.

L’atmosfera era elettrica, con il pubblico italiano che ha sostenuto la propria atleta fin dai primi giri di pista.

Biografia di una campionessa “fuori dal ghiaccio”

Nata a Frascati il 7 febbraio 1991, Francesca Lollobrigida ha costruito una carriera lunga e piena di successi. Prima di questo oro ha conquistato argento nei 3.000 metri e bronzo nella mass start alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, aggiungendo prestigio alla sua esperienza internazionale. Lollobrigida è anche detentrice dei record italiani sui 3000 e 5000 metri, e ha vinto numerosi titoli nei campionati di inline speed skating prima di concentrarsi sul pattinaggio su ghiaccio.

La sua impresa ha un valore simbolico ancora maggiore perché arrivata proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno e a quattro mesi dal parto del suo primo figlio, Tommaso. In passato la campionessa ha parlato apertamente delle difficoltà e delle scelte necessarie per conciliare carriera e maternità, dimostrando che fare scelte personali intense non esclude l’eccellenza sportiva.