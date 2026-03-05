Sport

Milano – Cortina: le Paralimpiadi entrano nel vivo

Un evento che riporta l’attenzione mondiale sullo sport paralimpico, sull’inclusione e sull’accessibilità

di Dave Hill Cirio - 5 Marzo 2026

La vittoria di Paolo Ioriatti e Orietta Bertò, in gara contro la Repubblica di Corea nel doppio misto curling in carrozzina che ha inaugurato ieri il programma delle gare paralimpiche di Milano Cortina 2026, con quattro incontri in contemporanea al Cortina Curling Olympic Stadium

Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 entrate nel vivo: alcune competizioni dei XIV Giochi Paralimpici Invernali, infatti, iniziate già il 4 marzo con le prime gare e sessioni di qualificazione nelle discipline sulla neve e sul ghiaccio.

Il programma a Milano – Cortina

Il programma delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 prevede competizioni di sci alpino paralimpico, sci di fondo, biathlon, snowboard paralimpico, para ice hockey e wheelchair curling, distribuite tra diverse sedi alpine tra Lombardia e Veneto. Le prime giornate hanno già visto scendere in pista numerosi atleti internazionali e le squadre nazionali impegnate nelle qualificazioni e nei primi match dei tornei.

I primi risultati

Tra i protagonisti italiani delle Paralimpiadi 2026 non sono mancati i primi segnali positivi. L’Italia ha infatti ottenuto buoni piazzamenti nelle prime prove di sci alpino e snowboard, con alcuni atleti azzurri che hanno chiuso nelle posizioni di vertice nelle gare di qualificazione e nelle prime manche. Anche nel para ice hockey la nazionale italiana ha esordito nel torneo con una prestazione competitiva, mantenendo aperta la corsa verso le fasi successive.

I protagonisti

Le prime giornate dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina confermano l’alto livello della competizione e l’interesse internazionale per un evento che riporta l’attenzione mondiale sullo sport paralimpico, sull’inclusione e sull’accessibilità.

Con la cerimonia del 6 marzo, i Giochi entreranno ufficialmente nel vivo, ma le gare già avviate stanno offrendo i primi risultati e indicazioni sui possibili protagonisti della manifestazione.

L’Italia è scesa in pista soprattutto nel wheelchair curling doppio misto con la coppia Paolo Ioriatti e Orietta Bertò, impegnata nelle prime sfide del round robin contro Giappone e altre nazionali.

Tra gli azzurri più attesi nei prossimi giorni figurano anche gli sciatori paralimpici René De Silvestro e Giacomo Bertagnolli, protagonisti annunciati nello sci alpino, mentre nel para ice hockey cresce l’attesa per la nazionale guidata dal veterano Andrea Macrì.