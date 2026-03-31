Tecnologia

Mobilità autonoma: Torino accelera verso il futuro

di Redazione - 31 Marzo 2026

Una navetta senza conducente che attraversa la città, interagisce con le infrastrutture e trasporta passeggeri in totale sicurezza: più che un’ipotesi futuristica, è una realtà già in fase di sperimentazione a Torino. Ora la sfida decisiva è il passaggio dai test controllati alla circolazione su strada, con l’obiettivo di consolidare il ruolo della città come ecosistema all’avanguardia nell’integrazione delle tecnologie autonome nella vita quotidiana.

In questo scenario si inserisce l’evento “Mobilità autonoma: il futuro si disegna a Torino”, in programma martedì 31 marzo. Una giornata dedicata a dimostrazioni pratiche e confronto strategico, che riunisce circa 50 stakeholder tra istituzioni, operatori del trasporto pubblico, università, centri di ricerca e imprese. L’iniziativa punta a valorizzare i risultati del progetto AuToMove e ad avviare una riflessione concreta sul passaggio dalla sperimentazione all’adozione su scala urbana.

Durante l’evento, ospitato presso il Campus Luigi Einaudi, i partecipanti potranno testare direttamente la navetta autonoma AuToMove, visitare la Centrale della Mobilità di Torino e confrontarsi con aziende e startup attraverso pitch e momenti di networking. Nel pomeriggio, la sessione istituzionale offrirà un’occasione di dialogo tra rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali ed europee, esperti e operatori del settore.

Il progetto AuToMove si inserisce nel più ampio contesto del Living Lab ToMove, oggi in evoluzione verso una piattaforma urbana permanente dedicata all’innovazione nella mobilità. Con oltre 100 imprese coinvolte, più di 16 sperimentazioni attive e investimenti per circa 7 milioni di euro, ToMove rappresenta uno degli ambienti più avanzati in Italia per lo sviluppo della mobilità connessa, cooperativa e autonoma.

“Con MaaS4Italy e AuToMove non stiamo semplicemente passando dalla teoria alla pratica: stiamo costruendo una mobilità urbana integrata, sostenibile e realmente centrata sulle persone. È la dimostrazione concreta dell’impegno del governo nel portare innovazione e digitalizzazione nel settore dei trasporti, trasformando idee in soluzioni tangibili”, ha dichiarato Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale.

“Torino sta investendo con determinazione nella mobilità innovativa, mettendo a sistema competenze, infrastrutture e sperimentazione sul campo. La guida autonoma rappresenta una leva strategica per rendere il trasporto pubblico più efficiente, sicuro e sostenibile, rafforzando il ruolo della città come punto di riferimento a livello nazionale ed europeo”, ha aggiunto Chiara Foglietta, assessora all’Innovazione e alla Mobilità.

L’iniziativa rientra nelle attività del Living Lab ToMove, il laboratorio urbano promosso dalla Città di Torino e finanziato nell’ambito del programma MaaS4Italy – Piano Nazionale Complementare al PNRR, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il progetto punta a sviluppare e testare soluzioni avanzate per una mobilità più intelligente, sostenibile e integrata, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, alle infrastrutture smart e alla cybersicurezza.

L’evento rappresenta un momento chiave per affrontare le sfide legate al passaggio dalla sperimentazione alla diffusione su larga scala, con focus su temi cruciali come l’integrazione nel trasporto pubblico locale, il ruolo delle infrastrutture digitali e l’evoluzione del quadro normativo.

ilTorinese.it – TorinoClick