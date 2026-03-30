Sport

Modena Calcio in lacrime: addio alla piccola Nina Rivetti

La nipote del presidente Carlo aveva solo dieci anni, il club sospende tutti gli impegni pubblici

di Maria Graziosi - 30 Marzo 2026

Il Modena Calcio sospende tutti gli impegni pubblici: il club è a lutto per la scomparsa di Nina Rivetti, la nipote del presidente Carlo. A darne l’annuncio è stata proprio la società che partecipa al campionato di Serie B. Il club, in segno di lutto, ha deciso di sospendere tutti gli impegni previsti per questa settimana. Rimarrà chiuso, per tutta la giornata di domani, anche il Modena Store, il negozio ufficiale della squadra dei canarini emiliani.

Modena Calcio a lutto per la scomparsa di Nina Rivetti

Il club emiliano, questa mattina, ha comunicato la scomparsa della bambina. Nina aveva solo dieci anni, da tempo combatteva contro una malattia. Un addio che ha lasciato la società costernata e il presidente Carlo Rivetti, insieme al vice Silvio, papà della piccola, in un mare di lacrime. Sui social, e fuori, la solidarietà non s’è fatta attendere. Sono tanti gli attestati di lutto e cordoglio per la prematura perdita della piccola Nina Rivetti che ha lasciato il Modena calcio nel dolore.

L’annuncio del club

È stata proprio la società a comunicare la scomparsa e le decisioni conseguenziali. “La piccola e amatissima Nina Rivetti, di soli 10 anni, figlia di Silvio, vicepresidente del Modena, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata”, si legge sul sito del Modena Calcio. Che ha fatto separe: “In segno di lutto, tutti gli impegni pubblici del Modena FC previsti per questa settimana sono annullati e il Modena Store resterà chiuso nella giornata di martedì 31 marzo”.