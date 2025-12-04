Politica

Mogherini rassegna le dimissioni dal Collegio d’Europa

L'ex Alto rappresentante Ue: "Decisione in linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho svolto i miei compiti"

di Paolo Diacono - 4 Dicembre 2025

Federica Mogherini ha deciso di rassegnare le dimissioni dall’incarico di rettrice del Collegio d’Europa. L’ex Alto rappresentante Ue ha scelto, dopo l’inchiesta sulla presunta frode che l’ha coinvolta nei giorni scorsi, di lasciare la carica. E lo ha fatto in una nota che è apparsa proprio sul sito dell’importante istituto accademico continentale. In cui Mogherini ha spiegato le ragioni del forfait congedandosi dall’istituzione che ha guidato negli ultimi cinque anni.

Mogherini, ecco le dimissioni dal Collegio d’Europa

Le parole dell’ex ministro degli Esteri italiano rivendicano uno stile di lavoro e protestano rigore e onestà: “In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di rettrice del Collegio d’Europa e di direttrice dell’Accademia Diplomatica dell’Unione Europea”. Ma non è tutto: “Sono certa che la comunità del Collegio, nei nostri tre campus, proseguirà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni”.

L’addio alla scuola

Mogherini, offrendo le sue dimissioni, ha salutato tutti: “Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grato per la fiducia, la stima e il supporto che studenti, docenti, personale e Alumni del Collegio e dell’Accademia mi hanno dimostrato e mi stanno dimostrando. È stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione”. La vicenda intanto inizia ad assumere contorni politici e accuse all’ex Alto rappresentante Ue iniziano a piovere da Bruxelles.