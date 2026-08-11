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Giappone, lanciato con successo il satellite Michibiki 7

Destinato al sistema di posizionamento satellitare giapponese QZSS

di Askanews -

Tanegashima (Giappone), 11 ago. (askanews) – L’Agenzia spaziale giapponese Jaxa ha lanciato con successo dal Centro spaziale di Tanegashima il razzo H3 con a bordo il satellite Michibiki 7, destinato al sistema di posizionamento satellitare giapponese QZSS. Il satellite è stato regolarmente immesso in orbita e dovrebbe entrare in servizio tra sei mesi.

I satelliti Michibiki fanno parte del Quasi-Zenith Satellite System, il sistema giapponese che integra il Gps e consente di migliorare la precisione dei servizi di posizionamento, in particolare sul territorio nipponico.

Michibiki 7 avrebbe dovuto completare una costellazione di sette satelliti, ma il fallimento di un razzo H3 nel dicembre 2025 aveva impedito a Michibiki 5 di raggiungere l’orbita. Il satellite lanciato oggi diventa quindi di fatto il sesto elemento operativo del sistema.

Il settimo e ultimo satellite della costellazione è ora previsto tra aprile 2031 e marzo 2032. Il QZSS è operativo dal 2018, quando il lancio del quarto satellite aveva permesso al sistema di raggiungere il numero minimo necessario per funzionare.

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