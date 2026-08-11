Truffa finto Carabiniere, anziana se ne accorge e fa arrestare 20enne

Askanews Video

A Roma l’88enne ha allertato il 112 prima di consegnare i gioielli

di Askanews - 11 Agosto 2026

Roma, 11 ago. (askanews) – Una signora di 88 anni ha fatto arrestare una ventenne dopo essersi resa conto del raggiro del “finto carabiniere” di cui era caduta vittima. L’anziana donna era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come un Maggiore dei Carabinieri, comunicandole che la figlia era rimasta coinvolta in un grave reato la notte precedente e che era necessario consegnare tutti i suoi gioielli in oro.

L’88enne ha assecondato la richiesta, chiamando tuttavia il 112 e facendo intervenire i carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale, che si sono appostati nello stabile e hanno arrestato, in flagranza di reato, la 20enne di Napoli. La giovane si era presentata infatti alla porta dell’anziana per farsi consegnare i preziosi e in quel momento i carabinieri sono intervenuti bloccandola sul pianerottolo.

Condotta a piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e condannato la 20enne a un anno e 4 mesi con pena sospesa.