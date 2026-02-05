Food

Monaco, Superyacht Chef Competition: il 2 aprile la 7 ª edizione con una giuria d’eccezione

A presiedere la giuria sarà Philippe Etchebest, Meilleur Ouvrier de France e chef due stelle Michelin

di Redazione - 5 Febbraio 2026

Dall’articolo di La Presse – Monaco si prepara ad accogliere la 7ª edizione della Superyacht Chef Competition, in programma giovedì 2 aprile 2026 allo Yacht Club de Monaco, attraverso il centro di formazione La Belle Classe Academy. L’evento, organizzato con il supporto di Bluewater, torna a puntare i riflettori su una professione tanto strategica quanto ancora poco conosciuta dal grande pubblico: quella dello chef di bordo sui superyacht, chiamato a coniugare alta cucina, gestione operativa e adattamento continuo a contesti complessi e internazionali.

La giuria 2026

A presiedere la giuria sarà Philippe Etchebest, Meilleur Ouvrier de France e chef due stelle Michelin, figura di riferimento della gastronomia contemporanea. Una scelta che conferma l’alto livello della competizione e la volontà di valorizzare una cucina d’eccellenza capace di misurarsi con condizioni reali e spesso estreme. “Questo evento valorizza chef capaci di eccellere in un contesto esigente, mobile e internazionale”, sottolinea Bernard d’Alessandri, Direttore Generale e Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco. “Questa ambizione si riflette soprattutto nella scelta di una giuria che conosce davvero le realtà della professione”.

La competizione si svolgerà all’interno di un quadro rigoroso, sotto la supervisione dello Chef Philippe Joannès, Meilleur Ouvrier de France e consulente culinario dello Yacht Club de Monaco, affiancato dallo Chef Simon Ganache, responsabile Eventi del Club. A fornire ulteriore supporto sarà lo Chef Frédéric Ramos, Presidente dell’associazione Monaco Goût & Saveurs. Il lavoro della giuria non si limiterà alla valutazione tecnica dei piatti, ma terrà conto anche della capacità dei candidati di gestire vincoli operativi, adattarsi alle condizioni di bordo e comprendere appieno le esigenze del servizio su yacht, dove precisione e organizzazione sono determinanti.

Accanto a Etchebest, la giuria 2026 riunisce profili complementari e di grande esperienza: Marcel Ravin, prodigio della gastronomia, vanta oggi tre stelle Michelin, due al Blue Bay e una ottenuta al ristorante Elsa dell’hotel Monte-Carlo Beach; Carlo Cracco, due stelle Michelin, figura iconica della gastronomia italiana; Duncan Biggs, cofondatore di Ocean Waves Monaco e chef di superyacht; Jenny Maltese, conduttrice televisiva venezuelana impegnata nella promozione delle cucine latinoamericane; Tim Mälzer, chef, ristoratore e conduttore televisivo tedesco; e Benjamin Ferrand, vincitore dell’edizione 2025 della Superyacht Chef Competition.

Il format della competizione

Il format della competizione è pensato per riprodurre fedelmente le condizioni di lavoro a bordo. In un tempo limitato e con un ingrediente misterioso svelato pochi istanti prima dell’inizio della prova, i concorrenti dovranno dimostrare creatività, metodo e capacità di reazione. Tutti i prodotti forniti dovranno essere utilizzati, con penalizzazioni previste in caso di spreco alimentare: una scelta che rafforza l’attenzione alla sostenibilità e alla gestione responsabile delle risorse.

Elemento centrale dell’evento resta la dimensione formativa. La Belle Classe Academy sostiene la Superyacht Chef Competition nella sua missione di promuovere le carriere nella gastronomia e nel servizio di bordo, attraverso programmi dedicati come The Art of Service on Board. L’edizione 2026 coinvolgerà inoltre gli studenti della Monaco Hospitality School, chiamati a partecipare attivamente allo svolgimento della competizione in un’esperienza immersiva a stretto contatto con professionisti del settore.

In vista dell’evento, due appuntamenti scandiranno il percorso di avvicinamento: il 12 marzo 2026 la ‘Battle des Chefs‘, ideata dallo Chef Philippe Joannès, favorirà l’incontro e il confronto tra professionisti; mercoledì 1° aprile 2026, alla vigilia della competizione, il ‘Dîner des Grands Chefs’ riunirà i membri della giuria, confermando Monaco come punto di riferimento internazionale per l’eccellenza gastronomica legata al mondo dello yachting.