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Mondiali 2026, entrare negli USA è diventato un incubo

Controlli di frontiera che fanno già discutere il mondo del calcio tra interrogatori eterni ed espulsioni veloci

di Gianluca Pascutti - 9 Giugno 2026

I Mondiali 2026 non sono ancora iniziati, ma il tema dei controlli di frontiera negli Stati Uniti è già centrale. Le procedure di ingresso per delegazioni, arbitri e tifosi risultano molto più rigide rispetto a precedenti grandi eventi sportivi. Il risultato è un clima di tensione che rischia di oscurare l’aspetto sportivo del torneo. Le autorità statunitensi applicano verifiche approfondite su documenti, precedenti di viaggio e profili personali. Questo approccio colpisce in particolare chi proviene da Paesi considerati sensibili dal punto di vista della sicurezza o dei rapporti diplomatici. Il calcio diventa così il palcoscenico di nuove frizioni geopolitiche che si riflettono direttamente sull’organizzazione del Mondiale.

Il caso della stella dell’Iraq fermata per sette ore

Uno degli episodi più discussi riguarda una delle stelle della nazionale irachena, sottoposto a un interrogatorio durato circa sette ore in aeroporto prima di ottenere il via libera. Il giocatore Hussein, regolarmente convocato e in possesso dei documenti necessari, si è trovato di fronte a una procedura lunga e stressante. Questo episodio ha alimentato la percezione di una diffidenza mirata verso alcune nazionalità. La vicenda ha avuto forte eco nel mondo del calcio, perché coinvolge un protagonista del torneo e mostra quanto l’accesso agli Stati Uniti possa diventare imprevedibile, anche per figure di primo piano dello sport.

Arbitro somalo rispedito a casa: un segnale pesante per la FIFA

Ancora più clamoroso è il caso di un arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan selezionato per dirigere le partite del Mondiale. Nonostante il ruolo ufficiale e la documentazione in regola, l’ingresso negli Stati Uniti è stato negato e il direttore di gara è stato rimandato indietro dopo i controlli in aeroporto. Questo episodio apre un problema serio per la FIFA. L’organizzazione si trova di fronte a un Paese ospitante che, di fatto, può bloccare anche figure chiave del torneo. La questione non riguarda solo la logistica, ma anche l’immagine di un Mondiale che dovrebbe essere inclusivo e globale.

Tifosi e delegazioni nel mirino: permessi negati e piani stravolti

Non sono solo giocatori e arbitri a incontrare ostacoli. Diversi tifosi, pur avendo completato le procedure di visto e autorizzazione, si sono visti negare l’ingresso dopo i controlli finali. In alcuni casi, le persone sono state rimandate a casa senza una spiegazione dettagliata. Anche alcune delegazioni hanno dovuto rivedere i propri piani. Ci sono squadre che hanno scelto di stabilire il ritiro in Paesi confinanti, per ridurre al minimo la permanenza sul suolo statunitense e limitare l’esposizione a controlli complessi. Questo scenario rende l’organizzazione del Mondiale più fragile e meno prevedibile.

Due Paesi in guerra che potrebbero sfidarsi sul campo

Il paradosso più forte dei Mondiali 2026 riguarda Stati Uniti e Iran. I due Paesi in guerra che vivono una tensione costante da mesi, con rapporti diplomatici quasi inesistenti e controlli di frontiera durissimi. Nonostante questo clima, le due nazionali potrebbero incrociarsi nella fase a eliminazione diretta. La possibilità di una sfida tra due Stati in conflitto crea un contrasto potente. Il calcio diventa un terreno neutrale dove la rivalità geopolitica incontra la competizione sportiva davanti a tifosi che arrivano da mondi opposti.