Mondiali 2026: manifestazione contro la squadra iraniana a Los Angeles

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Prima partita dell’Iran contro Nuova Zelanda il 15 giugno

di Askanews - 8 Giugno 2026

Los Angeles, 8 giu. (askanews) – Manifestazione pacifica contro la squadra iraniana a Los Angeles. Oltre 200 persone si sono radunate fuori dallo stadio di Los Angeles che ospiterà i Mondiali, sventolando le bandiere dell’Iran pre-rivoluzionario e quelle a Stelle e Strisce per protestare contro il governo iraniano e mostrare il loro sostegno alla popolazione. La nazionale iraniana giocherà la sua prima partita del girone dei Mondiali 2026 contro la Nuova Zelanda il 15 giugno al Los Angeles Stadium. La FIFA ha annunciato l’intenzione di vietare la bandiera del “Leone e Sole” all’interno dello stadio.

Intanto la città californiana si prepara ad ospitare la partita d’esordio degli Stati Uniti ai Mondiali del 2026, che vedrà la nazionale ospitante affrontare il Paraguay il 12 giugno.