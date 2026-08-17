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Morta a 36 anni Hayden Panettiere, attrice di “Heroes” e “Nashville”

di Italpress - 17 Agosto 2026

MILANO (ITALPRESS) – L’attrice americana Hayden Panettiere, protagonista di serie come “Heroes” e “Nashville”, è morta all’età di 36 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente ad Abc News e CNN, precisando che il decesso è avvenuto domenica 16 agosto 2026. Al momento le cause del decesso non sono state rese note, ma le autorità hanno aperto un’indagine in seguito a un incidente avvenuto nella sua abitazione.

In una nota ufficiale, il padre dell’attrice, Skip Panettiere, ha espresso il profondo dolore della famiglia: “Hayden era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a chiunque l’abbia conosciuta”. L’attrice avrebbe compiuto 37 anni venerdì prossimo.

La carriera di Panettiere era iniziata precocemente, a soli 11 mesi, con alcuni spot pubblicitari, per poi consolidarsi nelle soap opera “Una vita da vivere” e “Sentieri”. La fama mondiale arrivò nel 2006 con il ruolo della cheerleader Claire Bennet in “Heroes”. Successivamente, aveva interpretato la star del country Juliette Barnes nella serie “Nashville”, ruolo che le era valso due nomination ai Golden Globe. Sul grande schermo era nota anche per la sua partecipazione alla saga horror “Scream” (capitoli 4 e VI) nel ruolo di Kirby Reed e per il film “Il sapore della vittoria”. Il suo ultimo lavoro cinematografico, il thriller psicologico “Sleepwalker”, era stato distribuito nel gennaio 2026.

Negli ultimi anni, la vita privata dell’attrice era stata segnata dalla tragica perdita del fratello minore Jansen, scomparso nel 2023 a 28 ann. Panettiere lascia la figlia di 11 anni, Kaya, nata dalla relazione con l’ex campione di pugilato ucraino Wladimir Klitschko. Nella sua recente autobiografia, “This Is Me: A Reckoning”, l’attrice aveva raccontato con sincerità le sue lotte contro la depressione post-partum e le dipendenze, cercando di trasformare le proprie esperienze traumatiche in un messaggio di speranza e determinazione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).