Attualità

È morta Brigitte Bardot, l’icona del cinema francese aveva 91 anni

di Flavia Romani - 28 Dicembre 2025

Brigitte Bardot, leggenda del cinema francese e simbolo culturale internazionale, è morta oggi, 28 dicembre 2025 all’età di 91 anni. Ad annunciarlo, oggi, la sua stessa fondazione.

Attrice, cantante e icona di una generazione in, Bardot incarnò negli anni Cinquanta e Sessanta un’idea di libertà e femminilità che influenzò cinema, moda e costume, lasciando un segno indelebile nel panorama culturale mondiale.

È morta Brigitte Bardot: vita e carriera

Nata a Parigi nel 1934, Bardot studiò danza classica prima di approdare alla moda e poi al grande schermo. La sua interpretazione in Et Dieu créa la femme (E Dio creò la donna, 1956), diretta da Roger Vadim — suo primo marito — la consacrò come sex symbol globale e la proiettò nel firmamento delle stelle internazionali. Le sue curve, il suo sguardo e il suo stile contribuivano a ridefinire l’immagine della donna nel dopoguerra. Un punto di svolta nella rappresentazione della sessualità sullo schermo.

Nel corso della sua carriera cinematografica, Bardot lavorò con registi di rilievo e in pellicole di grande impatto. Tra cui La Vérité, Le Mépris e Viva Maria!. Il suo contributo artistico non si limitò alla sola recitazione: la sua presenza magnetica e la sua attitudine ribelle influenzarono profondamente il modo in cui le donne venivano ritratte nei media e nella cultura popolare del XX secolo.

Nel 1973, all’apice della fama, Bardot decise di ritirarsi dalle scene per dedicarsi completamente alla difesa degli animali. Nel 1986 fondò la Fondation Brigitte Bardot, impegnata in campagne contro la caccia, gli zoo, i test cosmetici su animali e l’abuso di fattorie industriali. Per decenni fu una delle voci più attive e appassionate nel movimento per il benessere animale, guadagnandosi rispetto ma anche critiche per il suo stile diretto e talvolta controverso.

La sua vita privata fu altrettanto intensa: quattro matrimoni, relazioni pubbliche e amicizie con figure di spicco del mondo dell’arte e della cultura. Negli ultimi anni, pur mantenendo un profilo più riservato nella sua residenza di Saint-Tropez, la sua figura è rimasta una presenza costante nell’immaginario collettivo.

Brigitte Bardot lascia un’eredità complessa e multiforme: da icona di bellezza e liberazione femminile a instancabile paladina degli animali, passando per una vita personale tumultuosa e opinioni pubbliche spesso controverse. Il suo nome resterà comunque legato a un’epoca e a una cultura che hanno cambiato il volto del cinema e della società moderna.