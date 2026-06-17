Cronaca

Morto il cardinale Camillo Ruini: si è spento a 95 anni il protagonista della Chiesa italiana

di Redazione - 17 Giugno 2026

È morto il cardinale Camillo Ruini. Il porporato si è spento nella serata di ieri nel suo appartamento romano all’età di 95 anni, dopo un progressivo peggioramento delle condizioni di salute che si era accentuato nelle ultime settimane. Negli ultimi anni Ruini aveva affrontato diversi problemi clinici, riuscendo a superare anche gravi crisi mediche, tra cui un infarto e un successivo blocco renale. Nonostante la straordinaria tempra che gli aveva consentito di reagire più volte alle difficoltà, il definitivo declino fisico si è aggravato nelle ultime settimane. Al suo fianco, fino agli ultimi momenti, sono rimasti i collaboratori più stretti. La notizia della sua scomparsa ha suscitato immediate reazioni di cordoglio da parte del mondo politico, istituzionale ed ecclesiastico. Un tributo trasversale che conferma il peso esercitato per decenni da una figura considerata tra le più influenti della storia italiana contemporanea.

Chi era Camillo Ruini

Nato il 19 febbraio 1931 a Sassuolo, in provincia di Modena, Ruini si formò nel seminario di Reggio Emilia, diocesi nella quale mosse i primi passi del suo percorso sacerdotale. Teologo raffinato e uomo di profonda cultura ecclesiastica, venne chiamato ai più alti incarichi della Chiesa italiana fino a diventare il principale punto di riferimento dell’episcopato nazionale. La sua ascesa ai vertici della gerarchia cattolica coincise con una delle fasi più delicate della storia italiana: il tramonto della Prima Repubblica e il crollo della Democrazia Cristiana. In quel contesto, Ruini contribuì a ridefinire il ruolo pubblico della Chiesa, mantenendola al centro del dibattito culturale e politico del Paese. Dal 1991 al 2007 fu presidente della Conferenza Episcopale Italiana, un incarico che lo trasformò in una delle personalità più ascoltate e influenti della vita pubblica nazionale. Parallelamente ricoprì il ruolo di Vicario Generale del Papa per la Diocesi di Roma, rafforzando ulteriormente il proprio peso istituzionale. Durante gli anni della sua leadership, la Chiesa italiana affrontò profonde trasformazioni sociali e culturali. Ruini intervenne con decisione sui grandi temi etici, dalla difesa della famiglia alle questioni bioetiche, diventando un interlocutore costante per governi, partiti e istituzioni.

Il rapporto con la politica

Molti osservatori lo hanno descritto come una sorta di “vice Papa per gli affari italiani”, grazie al rapporto privilegiato costruito con i pontefici e alla capacità di incidere sugli equilibri del Paese ben oltre i confini ecclesiastici. L’influenza del cardinale Ruini è stata particolarmente evidente negli anni della Seconda Repubblica. In un sistema politico frammentato e alla ricerca di nuovi punti di riferimento, il presidente della Cei riuscì a mantenere un ruolo centrale nel confronto pubblico, facendo della Chiesa cattolica uno dei principali attori del dibattito nazionale. La sua voce risultò determinante su numerose questioni sociali e istituzionali, contribuendo a orientare il confronto politico in una stagione caratterizzata da profondi cambiamenti.

La scomparsa del cardinale Ruini archivia una stagione del cattolicesimo

Con la morte di Camillo Ruini si chiude definitivamente una stagione del cattolicesimo italiano. Per oltre due decenni il suo nome è stato associato all’immagine di una Chiesa capace di incidere direttamente nella vita pubblica e politica del Paese. Amato da molti, criticato da altri per il suo forte protagonismo, Ruini lascia un’eredità destinata a essere studiata e discussa ancora a lungo. La sua figura resta indissolubilmente legata alla storia della Chiesa italiana tra il Novecento e il nuovo millennio, in un periodo di profonde trasformazioni per il Paese e per il cattolicesimo nazionale. Il fatto che il cardinale Ruini sia morto chiude, quindi, uno dei capitoli più significativi della storia ecclesiastica e politica dell’Italia contemporanea.