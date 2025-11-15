Sport

MotoGP Valencia: Bezzecchi in pole, oggi Sprint race. Orario e dove vederla

di Lino Sasso - 15 Novembre 2025

Sarà Marco Bezzecchi a scattare davanti a tutti a Valencia, dove oggi si corre la Sprint Race della MotoGp. Il pilota dell’Aprilia ha firmato una qualifica straordinaria, conquistando la pole position con il nuovo record del tracciato: 1’28”809. Per il riminese si tratta della seconda pole consecutiva dopo quella ottenuta in Portogallo e della quinta stagionale, confermando un finale di stagione in grande crescita.

Accanto a lui in prima fila partiranno le Ducati di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, completando una top-3 di altissimo livello. La sessione di qualifiche è stata estremamente serrata: con Raul Fernandez e Pedro Acosta, sono addirittura cinque i piloti racchiusi in meno di un centesimo, un dato che promette spettacolo nella Sprint di oggi.

Bezzecchi da applausi

Nel box Aprilia non sono mancati gli applausi: tra i presenti anche la campionessa del mondo di sci alpino Federica Brignone, che ha seguito da vicino la prestazione di Bezzecchi. Il pilota italiano ha commentato così la sua qualifica: “Sono molto contento, è stata una bella qualifica anche se all’inizio stavo faticando. Ho fatto un bel respiro e con la seconda gomma è andata meglio”. Riguardo alla scelta degli pneumatici in vista della Sprint, Bezzecchi è chiaro: “Per la sprint è meglio la soft. Il passo gara non è male ma molti altri saranno veloci. Cercherò di fare una buona partenza”. Ma la griglia di partenza è compatta e la Sprint race della Moto Gp di Valencia di oggi si annuncia imperdibile.

Griglia di partenza della Sprint Race della MotoGp di Valencia di oggi

1/a fila: Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) Alex Marquez (Spa/Ducati) Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati)

2/a fila: Raul Fernandez (Spa/Aprilia) Pedro Acosta (Spa/KTM) Fabio Quartararo (Fra/Yamaha)

3/a fila: Franco Morbidelli (Ita/Ducati) Jack Miller (Aus/Yamaha) Fermin Aldeguer (Spa/Ducati)

4/a fila: Joan Mir (Spa/Honda) Johann Zarco (Fra/Honda) Ai Ogura (Gia/Aprilia)

5/a fila: Luca Marini (Ita/Honda) Aleix Espargaro (Spa/Honda) Brad Binder (Rsa/KTM)

6/a fila: Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) Jorge Martin (Spa/Aprilia) Miguel Oliveira (Por/Yamaha)

7/a fila: Alex Rins (Spa/Yamaha) Enea Bastianini (Ita/KTM) Maverick Vinales (Spa/KTM)

8/a fila: Nicolò Bulega (Ita/Ducati) Augusto Fernandez (Spa/Yamaha) Somkiat Chantra (Tha/Honda)

Sprint Race della MotoGp di oggi a Valencia, orario e dove vederla

Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta la Sprint Race della MotoGp di oggi a Valencia alle 15. Tutti gli appuntamenti dell’ultima tappa del Motomondiale saranno fruibili dagli abbonati Sky sui canali Sky Sport MotoGp e Sky Sport 1. In streaming l’appuntamento valenciano sarà disponibile su SkyGo e attraverso il servizio streaming on demand NowTv. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it