Sport

Mourinho: “Certo! Allenerei la Juventus”

La risposta convinta, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League tra i bianconeri e il suo Benfica

di Dave Hill Cirio - 21 Gennaio 2026

José Mourinho ha risposto con una parola chiara e diretta quando gli è stato chiesto se allenerebbe mai la Juventus in futuro: “Certo!”. La frase, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica. Mourinho ha parlato a tutto campo, senza giri di parole, mostrando rispetto per il calcio italiano e per il club bianconero.

La partita di oggi: Juventus vs Benfica

La sfida tra Juventus e Benfica si gioca questa sera allo Stadium e vale moltissimo per entrambe le squadre. Il Benfica ha bisogno di una vittoria per migliorare la classifica nel girone, mentre la Juventus prova a consolidare la sua posizione nei playoff. Mourinho ha sottolineato l’importanza di vincere e ha ricordato che il Benfica sa “contro chi gioca e dove”.

Curiosità e battute di Mourinho

Durante la conferenza stampa, lo Special One non ha ripudiato la sua solita ironia. Ha scherzato sul rapporto con Luciano Spalletti e ha detto che nel calcio “le frecciatine fanno parte del gioco”. Ha anche fatto una battuta sui fischi ricevuti dalle tifoserie in passato, mostrando la sua naturale capacità di provocare e allo stesso tempo alleggerire il clima.

Reazioni alla risposta su Juventus

La risposta di Mourinho ha già fatto discutere tifosi e commentatori. Alcuni vedono nella dichiarazione un segnale di stima verso la storia del club bianconero, altri credono sia una mossa strategica per alimentare tensione mediatica alla vigilia della partita. In ogni caso, Mourinho ha confermato più volte il suo amore per le sfide e il rispetto per tecnici come Spalletti, Allegri o Gasperini.

Dove vedere Juventus‑Benfica

La partita sarà trasmessa alle 21 in diretta tv e in streaming sulle principali piattaforme sportive che detengono i diritti della Champions League 2025‑26 o li diffondono. In questo caso, Prime Video ma pure Sky per chi ha l’applicazione collegata. La copertura inizierà circa un’ora prima del calcio d’inizio, con analisi tattiche e commenti pre‑gara.