Attualità

Crédit Agricole dice no a Mps, la (doppia) doccia fredda per Lovaglio

di Maria Graziosi - 9 Ottobre 2026

Non si mette granché bene per Luigi Lovaglio. Non ci sono grandi sorprese all’orizzonte ma le ufficialità, comunque sia, pesano, eccome, sulle ambizioni di Mps. Prima Caltagirone, poi i francesi di Crédit Agricole hanno espresso le loro (nette) posizioni sulle Ops e in particolare, per quanto attiene ai transalpini, sulla vicenda che riguarda Banco Bpm. In mattinata, ha rotto il ghiaccio proprio la holding italiana che ha riunito il suo Cda. Gli amministratori hanno ascoltato la relazione con il parere del professor Giovanni Fiori, quindi hanno proceduto al voto. Che è stato unanime.

Mps: doppia doccia fredda

In vista dell’assemblea generale dei soci in programma per il 29 ottobre prossimo, il gruppo Caltagirone voterà no a tutti e cinque i punti all’ordine del giorno. Ma c’è di più. Giusto per non lasciare alcun margine di trattativa, il Cda ha disposto che il parere di Fiori, insieme alle determinazioni assunte in consiglio, sia immediatamente portato a conoscenza di tutte le società “direttamente e indirettamente controllate”. E questo, si legge nella nota, “affinché possano tenerne conto nelle rispettive valutazioni di competenza, ferma restando la piena autonomia deliberativa di ciascuna entità”. Non si deve muovere una foglia. Considerando che già Delfin ha deciso di strizzare l’occhio a Intesa. E che ai Del Vecchio si sono uniti anche i Benetton, la quota di capitale già contraria assurge adesso a circa il 30 per cento.

Il no senz’appello di Crédit Agricole su Banco Bpm

La seconda brutta (ma attesa) notizia è arrivata da Crédit Agricole. Che ha ufficialmente rifiutato l’Ops avanzata da Mps su Banco Bpm, di cui è azionista di maggioranza dal momento che ne detiene il 30 per cento delle azioni. L’ufficialità è arrivata a Siena direttamente da Francoforte. L’amministratore delegato del gruppo Crédit Agricole, Olivier Gavalda, secondo quanto riporta Bloomberg, ha “deciso” di respingere nettamente l’offerta.

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