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Mps vira su Palermo, Lovaglio prova a resistere

L'indicazione unitaria del Cda, il tentativo (difficile) dell'ex ad di tornare in sella

di Giovanni Vasso - 25 Marzo 2026

Il consiglio d’amministrazione di Monte dei Paschi (Mps) ha deciso di archiviare la stagione Lovaglio, che non si rassegna e anzi rilancia la sfida, puntando fortissimo sul candidato unico (e unitario) Fabrizio Palermo. Un profilo di alto respiro, una carriera iniziata a Morgan Stanley a Londra, proseguita in McKinsey e che lo ha visto passare anche in Cassa Depositi e Prestiti di cui è stato prima Cfo e quindi amministratore delegato e direttore generale. Poi la guida di Acea. L’indicazione è precisa, la sfida è tracciata. E con ogni probabilità, a meno di clamorose sorprese, il nuovo ad a Rocca Salimbeni sarà lui.

Mps vira su Fabrizio Palermo

Il Cda di Mps ha ritenuto, nella lunga seduta iniziata lunedì e proseguita tra rinvii e non senza qualche scontro fino a ieri sera, che “il profilo di Palermo sia il più idoneo, nel contesto attuale, a supportare la Banca nella fase di trasformazione industriale e di evoluzione strategica in corso, anche in considerazione della comprovata esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, nei processi di cambiamento e nel presidio delle principali leve di creazione di valore”. L’indicazione è netta e adesso toccherà decidere all’assemblea dei soci che si riunirà il 15 aprile prossimo.

La resistenza di Lovaglio

Passare da gran trionfatore del risiko bancario, e della guerra per Mediobanca, a “rottamato”. Luigi Lovaglio si ribella e tenta di restare in sella, alla guida di una sua lista. Che, però, potrebbe non convincere del tutto i soci. Le “fonti”, quelle che la sanno sempre più lunga degli altri, ritengono che si tratti di un conato personale, unito, oltre che dall’età media alta dei candidati, solo dalla figura dell’ormai ex amministratore delegato. Troppo poco e senza continuità rispetto, invece, all’indicazione dell’attuale Cda che, per Mps, indica in Fabrizio Palermo il candidato più autorevole per la successione.