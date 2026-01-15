Attualità

Muore in ospedale, nessuno avvisa la famiglia per ore

Il caso ad Avellino. Esplode la polemica

di Pietro Pertosa - 15 Gennaio 2026

Una donna muore all’alba in ospedale ma alla sua famiglia la notizia viene comunicata solo nel pomeriggio quando si recano a farle visita. È accaduto ad Avellino dove il caso ha sollevato un vespaio di polemiche. Dentro e fuori l’Irpinia. La famiglia di una donna è rimasta all’oscuro del decesso della sua congiunta per quasi dodici ore dopo il suo ricovero al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Moscati nel capoluogo irpino.

Muore in ospedale, la famiglia all’oscuro del decesso

L’episodio risale a domenica scorsa. Quando, all’alba, intorno alle 5 del mattino, s’è registrato il decesso di una donna di 84 anni residente a Montemarano. La signora era stata portata al pronto soccorso nel pomeriggio di venerdì. Era stata portata lì in ambulanza direttamente dalla Rsa in cui era ospite. L’84enne presentava un quadro clinico reso complesso dai problemi cardiologici pregressi. Non ha resistito e all’alba di domenica è spirata.

La sorpresa in ospedale

Il decesso della donna, però, non era stato comunicato a nessuno. Per ore. E così quando i familiari, rispettando gli orari di visita, si sono recati all’ospedale hanno fatto l’amara scoperta. L’anziana era morta da ore e nessuno aveva detto niente. Adesso le autorità sanitarie hanno intenzione di verificare come siano andate davvero le cose ed è stato già annunciato un “audit” che dovrà vagliare l’accaduto. Dai primi dettagli emersi pare che ci sia stato un errore di comunicazione. Sarebbe stato segnato un numero di telefono a cui (non) avrebbe risposto la Rsa. Ora l’indagine interna dovrà fare chiarezza sul caso della donna che muore in ospedale e nessuno avvisa la famiglia.