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Napoli, con la Lazio una sconfitta che sa di resa: Conte al passo d’addio?

Sarri la fa grossa. Gli azzurri si arrendono senza giocare e regalano lo scudetto all'Inter.

di Paolo Diacono - 19 Aprile 2026

Una sconfitta che sa di resa: il Napoli cede in casa contro la Lazio, uno 0-2 che consegna più di mezzo scudetto all’Inter e sembra sancire la fine delle pretese azzurre per un bis del titolo nazionale. La squadra di Antonio Conte non riesce più a vincere. E dopo il pareggino a Parma si fa battere a domicilio dai biancocelesti del grande ex di giornata, l’allenatore laziale Maurizio Sarri. Basta un gol di Cancellieri, pronti via, a indirizzare la gara. Il raddoppio di Basic nel secondo tempo taglia definitivamente le gambe al Napoli che cede alla Lazio partita e tre punti.

Il Napoli perde in casa con la Lazio

Il passivo al Maradona poteva essere addirittura più largo. Ma il portiere del Napoli Milinkovic Savic ha negato al capitano della Lazio Zaccagni la gioia di trasformare un calcio di rigore. La squadra di Conte è uscita dal campo senza mai esserci davvero entrata. Al termine della gara, nulla cambia neanche in classifica. L’Inter resta a più dodici punti. Ma con una giornata in meno per recuperare. La missione del Napoli non è impossibile appare già finita. Il secondo scudetto di fila per la squadra azzurra è già un ricordo sfumato.

Conte al passo d’addio

Va da sé che una sconfitta così cocente faccia esplodere le tensioni latenti. Innanzitutto tra società e allenatore. Antonio Conte vuole la Nazionale. Anzi, no. Chissà, forse. C’è da discutere un rinnovo. Aurelio de Laurentiis non è disposto a svenarsi. Né per Conte né per rifargli ancora una volta la squadra. Il suo sogno è portare a Napoli Vincenzo Italiano. La suggestione scaturita dalla vittoria della Lazio sarebbe quella di un ritorno a Napoli di Sarri. Capitolo ormai chiuso e pista a dir poco improponibile. A Napoli è già iniziato il post campionato. Per l’Inter un’autostrada verso il 21esimo scudetto.