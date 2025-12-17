Attualità

Natale, 20 milioni di italiani alla ricerca dei regali: 250 euro la spesa media a persona

di Emily Gabrielli - 17 Dicembre 2025

SHOPPING NATALIZIO NELLE VIE DEL CENTRO DI MILANO NATALE REGALI GENTE FOLLA COMPERE ACQUISTI MERCATINO

Abbigliamento, prodotti di cosmetica e giocattoli si confermano anche quest’anno in cima alla lista dei regali più acquistati dagli italiani in vista delle festività natalizie. Con il Natale ormai alle porte, quasi 20 milioni di italiani sono impegnate nella corsa agli ultimi regali da mettere sotto l’albero, tra tradizione, desiderio di sorprendere e attenzione al budget. A fotografare le tendenze dei consumi è il consueto sondaggio Confesercenti-Ipsos dedicato allo shopping di fine anno, che offre uno spaccato dettagliato delle abitudini di spesa per il Natale 2025.

Il Natale degli italiani: ecco dove si comprano i regali

Dall’indagine emerge un rinnovato interesse per i negozi fisici, che tornano a svolgere un ruolo centrale nelle scelte dei consumatori. Il 62% degli intervistati prevede infatti di acquistare i regali almeno in parte nei punti vendita tradizionali, privilegiando il contatto diretto con i prodotti e il consiglio dei commercianti. Accanto ai negozi di prossimità, anche i supermercati mantengono un ruolo significativo: il 22% degli italiani dichiara di fare qui una parte dello shopping natalizio, soprattutto per articoli di uso quotidiano o piccoli regali. Non manca poi l’attrattiva dei mercati e dei mercatini di Natale, scelti dal 17% dei consumatori, che apprezzano l’atmosfera festiva e l’offerta di prodotti artigianali o originali.

Sul fronte della spesa, le stime indicano una media di circa 250 euro a persona destinata ai regali natalizi. Una cifra che, moltiplicata per il numero di acquirenti, porta il volume complessivo dei consumi legati al Natale a raggiungere i 9,5 miliardi di euro. Un dato che conferma il peso economico delle festività e il loro ruolo fondamentale per il commercio, in particolare per le piccole e medie imprese.

Nonostante un contesto economico ancora segnato da incertezze, gli italiani sembrano dunque intenzionati a non rinunciare alla tradizione dei regali, cercando un equilibrio tra attenzione alle spese e desiderio di festeggiare il Natale. La scelta dei regali appare sempre più orientata verso prodotti utili ma anche capaci di trasmettere un messaggio di cura e vicinanza, confermando come il Natale resti un momento centrale non solo dal punto di vista affettivo, ma anche per l’intero sistema dei consumi.