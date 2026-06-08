Sociale

A Milano vanno in scena le eccellenze dalla faccia pulita

di Andrea Fiore - 8 Giugno 2026

L’Etica che accelera il Business: l’NSA Integrity Award 2026 premia l’Italia della Trasparenza

Ogni tanto, è bello ricordare una parte di paese che non ha bisogno di mettersi in posa né di costruire narrazioni. Lavora, semplicemente. Pochi giorni fa, a Palazzo Mezzanotte, questa Italia si è riconosciuta senza cerimonie: 138 imprese che hanno scelto la trasparenza come modo naturale di stare al mondo, un gesto politico senza proclamarlo. È un’Italia che non cerca la luce, ma finisce comunque per illuminare il contesto.

Il premio che non ascolta le parole

L’NSA Integrity Award ha una qualità rara: non si lascia sedurre dai claim, non si affida alle intenzioni, non ascolta le promesse. Guarda i dati. Il Rating di Legalità come radiografia che non si trucca; gli ESG reali come differenza tra ciò che si dice e ciò che si fa; il merito creditizio come struttura invisibile che tiene in piedi tutto anche quando nessuno guarda. Non è un premio che si conquista: è un posto che ti viene assegnato se sei costruito per starci, come quando scopri che qualcuno ti ha osservato mentre eri occupato a fare il tuo lavoro.

Un esempio per tutti

Dentro questo gruppo di imprese che non hanno bisogno di slogan c’è anche Binda S.r.l., un esempio tra tanti, utile solo per dare un volto concreto alla storia. Rating di Legalità ★★+, valido fino al 2027: un punteggio che non fa scena, ma racconta una traiettoria.

Dice che non vive di scorciatoie, che la governance è pulita, che la solidità è un’abitudine.

Come molte delle 138, non usa la conformità come scudo ma come leva: in un mercato che pronuncia “sostenibilità” come un mantra, queste imprese la praticano senza bisogno di annunciarlo.

La parte interessante non è il premio, ma ciò che scorre sotto: che in Italia, oggi, essere trasparenti è quasi un atto rivoluzionario; che la legalità non rallenta, accelera; che la reputazione non si costruisce, si deposita. E che aziende come Binda — e le altre 137 — mostrano una verità semplice e laterale: l’integrità non è un costo, è un vantaggio competitivo travestito da normalità.