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Nuova Range Rover SV Ultra, lusso e tecnologia audio

di Italpress - 7 Maggio 2026

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La nuova Range Rover SV Ultra rappresenta l’espressione più esclusiva e tecnologicamente avanzata mai raggiunta dal marchio, combinando materiali di pregio, design sofisticato e innovazioni audio immersive pensate per elevare comfort, benessere ed esperienza di viaggio. Il modello introduce il rivoluzionario sistema SV Electrostatic Sound, capace di trasformare l’abitacolo in una vera sala da concerto, insieme ai sedili Body and Soul Seats (BASS) e al Sensory Haptic Floor, tecnologie sviluppate per creare un’esperienza sensoriale completa. Sul piano estetico, la SV Ultra debutta con la nuova tinta Titan Silver, esclusiva della versione, realizzata con sottili lamelle di alluminio reale e pigmenti avanzati che generano una superficie luminosa e altamente riflettente, dall’effetto quasi liquido. Gli elementi Satin Platinum Atlas e Silver Chrome valorizzano ulteriormente la carrozzeria, completata da cerchi in lega da 23 pollici con dettagli Satin Platinum. L’abitacolo introduce una nuova configurazione bicolore in Ultrafabrics Orchid White e Cinder Grey, con sedili impreziositi da un inedito motivo a mosaico lavorato al laser. Tra i dettagli più distintivi figura il nuovo intarsio in palma di rattan, trattato con una tecnica brevettata che ne preserva la texture naturale e attraversa l’intero abitacolo fino al Club Table posteriore e al vano refrigerante integrato. Completano l’ambiente le finiture in ceramica bianco lucido, gli altoparlanti SV Orchid Pearl coordinati e i nuovi cuscini decorativi in tessuto Kvadrat remix, alternativa sostenibile alla pelle realizzata con lana e poliestere riciclato.

Foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).