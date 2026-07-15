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È tornato Contender, il gigante dell’Atlantico, il più grande squalo bianco maschio mai registrato

Il ritorno del super predatore lungo la East Coast è un’ottima notizia per i ricercatori e per gli oceani.

di Gianluca Pascutti - 15 Luglio 2026

Lungo la costa orientale degli Stati Uniti è riemerso Contender, il grande squalo bianco, uno dei più grandi mai avvistati nell’Atlantico. Si tratta del più grande squalo bianco maschio finora taggato in questo bacino, un esemplare che sta diventando una vera e propria sentinella per capire come si muovono i grandi predatori del mare. Contender misura circa 14 piedi, oltre 4,2 metri di lunghezza, e pesa tra 1.600 e 1.700 libbre, più di 750 chili. Numeri che lo collocano tra i giganti dell’oceano, con un ruolo chiave negli studi sui grandi bianchi dell’Atlantico.

Il nuovo segnale dopo mesi di silenzio

Contender è stato taggato nel gennaio 2025 al confine tra Florida e Georgia, con un dispositivo che trasmette quando la pinna dorsale rompe la superficie. Dopo un lungo periodo senza segnali, il grande squalo è riemerso di recente con un nuovo ping. L’ultimo contatto è arrivato sotto forma di Z‑ping, un segnale debole che conferma l’emersione ma non fornisce una posizione precisa. Questo tipo di ping indica che il tag ha trasmesso per un tempo molto breve, sufficiente solo a registrare l’area generale. L’ultima posizione accurata di Contender risale alla primavera, quando il grande squalo si trovava al largo delle Outer Banks, in North Carolina. Da lì avrebbe iniziato la sua tipica migrazione stagionale verso Nord.

Rotte migratorie e possibili aree di accoppiamento

Il comportamento di Contender è prezioso per gli studiosi dei grandi squali bianchi. La sua presenza lungo la East Coast tra inverno e primavera coincide con il periodo in cui si ipotizzano i luoghi di accoppiamento dei grandi bianchi del Nord Atlantico. Ogni nuovo ping aiuta a restringere le zone dove si concentrano i maschi maturi, fornendo indizi sui possibili hotspot riproduttivi. La riapparizione del più grande maschio taggato rende queste informazioni ancora più significative. In estate, Contender dovrebbe dirigersi verso acque più fredde, tra Cape Cod e il Canada Atlantico, dove abbondano foche e grandi pesci. Queste aree sono considerate fondamentali per l’alimentazione dei grandi predatori dell’Atlantico.

Il grande squalo bianco che racconta il futuro dell’oceano

Il caso di Contender, il grande squalo bianco, dimostra quanto siano importanti i tag satellitari per comprendere la vita dei grandi squali bianchi. Ogni segnale, anche minimo, conferma che questi animali seguono rotte precise e stagionali lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Il ritorno del gigante dell’Atlantico non è solo una curiosità. È un tassello decisivo per capire dove si muovono, si nutrono e forse si accoppiano i super predatori che dominano il mare.

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