Italpress Top News

Nuovi raid su Teheran, missile iraniano colpisce Israele

di Italpress - 1 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliani (IDF) hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi iraniani nel cuore di Teheran. L’aeronautica militare, sotto la direzione dell’Intelligence, ha lanciato un’ampia ondata di attacchi. Nelle ultime 24 ore l’aeronautica militare ha attaccato su vasta scala per ottenere la superiorità aerea e aprire la strada a Teheran. Alì Larijani, capo del Consiglio supremo di Sicurezza nazionale iraniana, ha minacciato vendetta per l’attacco di Israele e Stati Uniti. “L’America e il regime sionista hanno bruciato i cuori della nazione iraniana. Noi bruciamo i loro cuori”. A stretto giro è arrivata la reazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sui social ha scritto: “L’Iran ha appena dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto abbia mai fatto prima. E’ meglio che non lo facciano, tuttavia, perchè se lo fossero, li colpiremmo con una forza mai vista prima”. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in un video pubblicato su X, ha annunciato che “nei prossimi giorni colpiremo migliaia di obiettivi del regime terroristico. Creeremo le condizioni affinchè il coraggioso popolo iraniano si liberi dalle catene della tirannia. Per questo motivo, vi ripeto: cittadini dell’Iran, non perdete questa opportunità. Questa è un’opportunità che capita solo una volta in una generazione. Non arrendetevi, perchè presto arriverà il vostro momento”. Intanto un missile balistico iraniano hacolpito Beit Shemesh, località una trentina di chilometri a ovestdi Gerusalemme. Le forze di soccorso e recupero dell’Home FrontCommand, insieme a numerose forze mediche e a un elicottero sonointervenute per evacuare i feriti e stanno attualmente operandosul luogo dell’incidente. Un portavoce dell’IDF chiarisce, dopoun’ispezione, che l’allarme preventivo e un altro allarme sonostati attivati sul luogo dell’incidente a Beit Shemesh. Secondo imedia israeliani ci sarebbero almeno 8 morti e una ventina diferiti.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-