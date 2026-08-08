Torino

“A piccoli passi” al Forte di Vinadio

di Redazione - 8 Agosto 2026

Il “Forte Albertino” di Vinadio agevola l’ingresso anche ai visitatori “più piccoli” e alle loro famiglie, grazie al progetto di “Comune” e “Fondazione Artea”

Da giovedì 13 agosto

Vinadio (Cuneo)

Eretto come Fortezza a partire dal 1834 per volere di Carlo Alberto di Savoia, e vero capolavoro dell’”ingegneria militare”, il “Forte di Vinadio” (o “Forte Albertino”), situato nella Valle Stura di Demonte è da considerarsi – insieme ai “Forti” di Fenestrelle e di Exilles – come uno dei più significativi esempi di struttura difensiva del Piemonte, nonché, da tempo, “meta di turismo” e di importanti “eventi culturali”, inserito com’è nel sistema dei “Castelli Aperti”. Di qui l’idea di agevolarne e ampliarne sempre più la possibilità di accesso ad un pubblico sempre più vasto attraverso progetti inclusivi atti ad abbattere viepiù qualsivoglia tipo di ostacolo o barriera. Su questa linea organizzativa e alla luce di tali obiettivi nasce il Progetto “A piccoli passi”, che si inaugurerà giovedì prossimo 13 agosto (ore 11) e pensato, nello specifico, per accogliere le famiglie con “bambini da 0 a 3 anni” e offrire loro per l’appunto un’esperienza di visita sempre più inclusiva, confortevole e coinvolgente.

Realizzato da “Comune di Vinadio” e “Fondazione Artea” nell’ambito del “Bando Patrimonio Culturale 2025” della “Fondazione CRC”, in collaborazione con “Lilliput ETS” (realtà specializzata nella progettazione di esperienze culturali dedicate all’infanzia e alle famiglie) il “Progetto” si inserisce nel percorso di “valorizzazione e accessibilità” del “Forte Albertino”, ampliandone l’offerta. Per l’occasione, l’ingresso al “percorso multimediale” sarà “gratuito” per le famiglie con “bambini 0-3” che lo potranno scoprire in autonomia grazie al nuovo “kit” in dotazione al “Forte”, comprensivo di una “scheda di orientamento” alle attività, le “Lillicards – Carte per esplorare la cultura nei primi 1000 giorni” e un “set” di materiali dedicati alla ricerca. Al termine, grandi e piccini saranno invitati a raggiungere l’“area relax del Forte” per un momento conviviale con “ricco buffet”, scoprire l’“orto segreto” e godersi la tranquillità del luogo.

Sottolineano gli organizzatori: “Negli ultimi anni, il ‘Forte’ ha investito con continuità nello sviluppo di attività dedicate ai bambini e alle famiglie, diventando un punto di riferimento per il turismo culturale ‘family friendly’. Con ‘A piccoli passi’ andiamo a rivolgerci, per la prima volta, anche alla fascia d’età 0-3 anni. Per questa ragione, saranno altresì messi gratuitamente a disposizione ‘marsupi ergonomici’ e ‘supporti per bebé’ per consentire di affrontare agevolmente gli spazi del ‘Forte’, dove l’utilizzo del passeggino non è sempre possibile. Non solo. I visitatori troveranno anche un’area dedicata all’‘allattamento’ e al ‘cambio’, ‘spazi relax’ e un punto riservato al ‘parcheggio’ di passeggini e carrozzine”. E per rendere la visita sempre più stimolante fin dalla primissima infanzia, il “Progetto” introduce anche una serie di accorgimenti pensati “ad hoc”, come: esperienze sensoriali e tattili, materiali da esplorare e attività capaci di favorire la scoperta attraverso il gioco, l’osservazione e la curiosità, rispettando tempi ed esigenze dei bimbi più piccoli. Il tutto, quale risultato di un processo di ascolto e co-progettazione che, a fine maggio, ha coinvolto direttamente le famiglie, chiamate a condividere bisogni, suggerimenti ed esperienze atte a costruire “insieme” strumenti realmente utili e rispondenti alle esigenze di chi visita il “Forte” con bimbi molto piccoli.

L’iniziativa rappresenta anche un nuovo capitolo nella valorizzazione del percorso multimediale “Montagna in Movimento” inaugurato nel 2007 ed oggi al centro di un più ampio programma di rinnovamento.

Concludono gli organizzatori: “Con questo nuovo ‘Progetto’ il ‘Forte di Vinadio’ conferma il proprio impegno nel costruire un’offerta culturale sempre più inclusiva, capace di crescere insieme ai suoi pubblici e di rendere il patrimonio storico un vero ‘luogo di incontro’ per tutte le generazioni”.

Per info:”Forte di Vinadio”, piazza Vittorio Veneto 8, Vinadio (Cuneo); tel. 0171/1670042 o www.fortedivinadio.com

gm.

Nelle foto: Forte di Vinadio “A piccoli passi”

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