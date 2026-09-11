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Di Battista verso il rientro in Italia da Cuba oggi pomeriggio

Dopo il rinvio della scorsa settimana, questa volta nessuno sembra intenzionato ad anticipare i tempi. Il rientro di Alessandro Di Battista in Italia potrebbe avvenire nelle prossime ore, ma l’ultima parola spetta ai medici: soltanto dopo il via libera definitivo potrà iniziare il viaggio da Cuba verso Roma

di Lino Sasso - 11 Settembre 2026

Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista dovrebbe avvenire già oggi pomeriggio. Finalmente. La partenza da Cuba in direzione Roma resta subordinata agli ultimissimi riscontri dei medici, ma nelle ultime ore sarebbe cresciuta la fiducia sulla possibilità di affrontare il viaggio. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova ancora a L’Avana, all’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, dove la scorsa settimana è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Attesa per il via libera dei medici

La cautela resta massima. Un primo rientro era stato programmato per venerdì scorso, ma il viaggio era stato successivamente annullato. Da quel momento la scelta è stata quella di mantenere il massimo riserbo su una nuova data, proprio per evitare annunci prima di avere la certezza che le condizioni dell’ex deputato consentissero il trasferimento. La giornata di oggi potrebbe però essere quella decisiva. L’aeroambulanza che dovrebbe riportarlo a casa è pronta. Gli ultimi controlli medici dovranno stabilire se Di Battista sia effettivamente nelle condizioni di affrontare il volo verso Roma dopo la delicata fase post operatoria. Non si tratta quindi ancora di una partenza definitivamente confermata. La decisione sarà presa sulla base delle valutazioni sanitarie effettuate appena a ridosso dell viaggio.

Il messaggio di Schierarsi

Un segnale che alimenta l’ipotesi di un rientro imminente è arrivato nella notte da Schierarsi, l’associazione fondata da Di Battista. In un post è comparso un ringraziamento al personale sanitario cubano che lo ha seguito durante il ricovero. “Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia”, si legge nel messaggio. Parole che hanno inevitabilmente il sapore di un saluto a Cuba e che sembrano indicare come i preparativi per il trasferimento siano ormai in una fase avanzata. La speranza è prorpio questa. Dopo settimane di angoscia in Italia c’è attesa per il ritorno di Di Battista. E nel frattempo tutti continuano a fare il tifo per lui.

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