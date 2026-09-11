Economia

Agricoltura, Confeuro compie 25 anni: un quarto di secolo a sostegno di cittadini e imprese

di Redazione - 11 Settembre 2026

“Il traguardo dei 25 anni rappresenta per Confeuro un anniversario importante, che racchiude un quarto di secolo di impegno, di presenza e di vita vissuta al fianco dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati e dei piccoli e medi agricoltori di tutta Italia. Un percorso costruito quotidianamente sui territori, insieme alle persone che, attraverso le nostre sedi e le nostre strutture, rappresentano concretamente la nostra Confederazione”. Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – Confederazione Agricoltori Europei, celebra i 25 anni dalla nascita dell’organizzazione. “È una ricorrenza che appartiene all’intera comunità Confeuro, ai suoi 300mila iscritti e alle centinaia di operatori che, in tutto il Paese, mettono ogni giorno professionalità, competenza e disponibilità al servizio dei cittadini.

A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento: è anche grazie al loro lavoro che Confeuro è diventata una grande famiglia e una presenza concreta a tutela dei diritti. Un quarto di secolo – prosegue Tiso – testimonia il valore del lavoro svolto e ci consegna una responsabilità ancora maggiore verso il futuro. Vogliamo proseguire con rinnovato slancio nella nostra attività di assistenza e rappresentanza, accanto alle famiglie e ai piccoli e medi produttori del settore primario, rafforzando al tempo stesso la nostra base associativa.

Dopo 25 anni, le sfide di Confeuro tra AI, clima e geopolitica

Questo anniversario deve essere anche un momento di riflessione sulle grandi trasformazioni che stanno attraversando la nostra società e l’agricoltura. L’avvento dell’intelligenza artificiale, gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico e i conflitti geopolitici stanno modificando profondamente la quotidianità e mettendo a dura prova il nostro sistema economico e produttivo. Sono sfide complesse che non ci spaventano, ma che ci spingono a rinnovare il nostro impegno al fianco delle persone e dell’agricoltura italiana.

Il nostro obiettivo per il futuro prossimo è continuare a essere una realtà sempre più presente, capillare e riconoscibile, capace di intercettare nuovi bisogni e di coinvolgere nuove energie. Vogliamo costruire una comunità ancora più ampia, rafforzando ogni giorno quel rapporto di fiducia con cittadini, famiglie e produttori agricoli che rappresenta la nostra forza più autentica. Perché il futuro di Confeuro passa dalla capacità di continuare a crescere insieme ai territori e alle persone che li vivono”.

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