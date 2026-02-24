L'Identità Rosa

Olimpiadi di Milano Cortina, 5 storie al femminile di successi social

di Marco Montini - 24 Febbraio 2026

Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si chiudono i giochi tra una edizione storica, un medagliere tricolore da record e una attenzione digitale e mediatica dirompente.

I dati

Secondo Arcadia, l’agenzia di comunicazione diretta dall’editorialista e data-analyst Domenico Giordano, infatti la competizione a cinque cerchi avrebbe registrato a livello social la bellezza di 10 miliardi di interazioni e 172 milioni di follower (periodo di monitoraggio dal 5 al 22 febbraio, ndr).

Con alcuni atleti olimpionici che avrebbero fatto letteralmente il boom. Come ad esempio, Alysa Liu: l’account Instagram della pattinatriche statunitense, vincitrice di due ori olimpici, ha registrato il record assoluto di crescita di nuovi follower con un incremento di + 2.420.731 e con solo 10 post pubblicati ha incassato più di 10 milioni di like.

Numeri incredibili anche quelli di Lindsey Vonn: i 4 reel pubblicati su Instagram dalla sfortunata sciatrice americana, che ha subito la frattura scomposta della gamba sinistra, per raccontare ai follower la sua degenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, hanno ottenuto ben 54.3 milioni di views.

Ottima anche la performance social di Eileen Gu: è TikTok il regno social dell’atleta statunitense che ha vinto più medaglie nel Free style. I suoi 13 video hanno incassato 53,8 milioni di views. Mentre, l’incremento totale di nuovi follower su Ig è stato di +851 mila e su TikTok di +295 mila.

Per le italiane, la parte del leone la fa l’immensa Federica Brignone. I 6 post pubblicati su Ig dalla sciatrice azzurra, vincitrice di due medaglie d’oro, hanno ottenuto il record di like tutti gli atleti italiani con 830 mila mi piace e una percentuale di interazione al post del 28%.

Così come grande impatto ha avuto, Stefania Constantini, che ha contribuito e sta continuando a trasformare il curling in una delle discipline più pop e social dei Giochi Olimpici. Tra quelli degli atleti italiani, infatti, l’account della Constantini ha registrato l’incremento più sostanzioso: +239 mila nuovi follower.