“Oltre la moda”, omaggio ai fotografi Helmut Newton e Ferdinando Scianna

di Redazione - 26 Dicembre 2025

Continua nel 2026 il programma di incontri pubblici “Oltre la moda”, curato da Monica Poggi e Fondazione Artea, che accompagna i visitatori fra due grandi progetti espositivi: il primo è “Helmut Newton. Intrecci”, al Filatoio di Caraglio, e il secondo “Ferdinando Scianna. La moda, la vita” alla castiglia di Saluzzo. Dopo i primi tre appuntamenti del 2025, il nuovo anno offrirà nuove e imperdibili occasioni di dialogo con esperti di fotografia, moda e cultura visiva per leggere e contestualizzare il lavoro dei due autori e riflettere su fotografia, produzione, collezionismo e società contemporanea.

Prosegue al Museo Lavazza di Torino e al Cinema Magda Olivero di Saluzzo il Public Program intitolato “Oltre la moda” dedicato a Helmut Newton e Ferdinando Scianna, a cura della Fondazione Artea. Venerdì 16 gennaio, alle ore 18, presso il Museo Lavazza di Torino, verrà approfondito il rapporto tra fotografia e mondo industriale con l’incontro “Costruire un’identità visiva”. La sede scelta per questo evento rappresenta proprio questa alleanza, andando a evidenziare quanto la visione che autori e autrici possono offrire. In occasione e dell’evento, verranno presentati gli scatti realizzati da Helmut Newton e Ferdinando Scianna per gli iconici calendari Lavazza del 1993, ’94 e ’96, con gli approfondimenti di Matthias Arder, curatore e direttore della Fondazione Helmut Newton, Marco Amato, direttore del Museo Lavazza, Monica Poggi, storica della fotografia, e Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea. Seguirà una esclusiva “coffee experience” guidata dai coffellier del Museo Lavazza. La prenotazione è gratuita al link https://www.ticketlandia.com/m/event/talk-costruire-identita-visita.

Lunedì 19 gennaio, alle ore 21, sarà al cineteatro Magda Olivero di Saluzzo, alle ore 15, a ospitare la proiezione del docufilm “Ferdinando Scianna. Il fotografo dell’ombra”, diretto da Roberto Andò e presentato alla 82esima Mostra Cinematografica della Biennale di Venezia. Il film esplora la vita e la carriera di Scianna, offrendo uno sguardo approfondito sulle sue opere e i contesti in cui sono state create, coinvolgendo molti di coloro che ne hanno fatto l’arte, tra giganti della cultura del Novecento e amici di gioventù. Al termine della proiezione si potranno approfondire alcuni temi emersi dalla visione grazie alla presenza del regista Roberto Andò, del fotografo Ferdinando Scianna e del direttore della Fondazione Artea Davide De Luca. L’evento è in collaborazione con l’associazione Ratatoj APS, nell’ambito della rassegna Lunedì Cinema (inverno 2026). Ingresso libero fino a esaurimento posti, apertura al pubblico ore 20.30.

Mara Martellotta ilTorinese.it