Ostia, incidente tra auto e bus: morta 28enne

In ospedale in codice rosso l'amica della vittima, ferito anche l'autista del mezzo Atac

di Claudia Mari - 22 Dicembre 2025

Incidente mortale nella notte in via dei Romagnoli a Ostia, nel quadrante sud di Roma, 22 dicembre 2025. Coinvolti un autobus di linea e un'auto su cui viaggiavano due ragazze. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la macchina si e' scontrata frontalmente con il bus. I pompieri hanno estratto dalle lamiere una delle due ragazze, una 26enne che e' stata trasportata in codice rosso in ospedale. Inutili i soccorsi per l'altra giovane di 27 anni. ANSA/US VIGILI DEL FUOCO +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++

Un grave incidente stradale ha sconvolto Ostia alle prime luci dell’alba. Erano circa le 5.30 quando, lungo via dei Romagnoli, un’autovettura con a bordo due giovani donne si è scontrata frontalmente con un autobus all’altezza dell’incrocio con via Andrea da Garessio. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a una delle due ragazze.

A perdere la vita è stata una giovane di 28 anni che viaggiava come passeggera sull’auto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per lei non c’era ormai più nulla da fare. I vigili del fuoco del comando di Roma hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e per estrarre dalle lamiere l’altra occupante dell’autovettura, una ragazza di 27 anni, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo dopo lo scontro.

Le condizioni della giovane sono apparse subito molto gravi. Una volta liberata, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che l’hanno stabilizzata sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. Al momento del ricovero, la 27enne presentava traumi importanti ed è tuttora ricoverata sotto stretta osservazione medica.

Incidente a Ostia: la ricostruzione e le indagini

Ferito, seppur in modo lieve, anche l’autista dell’autobus coinvolto nell’incidente. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e accompagnato al pronto soccorso in codice giallo per accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato per consentire i soccorsi e permettere i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto. Gli agenti stanno ora lavorando per accertare le cause dell’incidente: non si escludono l’alta velocità, una mancata precedenza o una distrazione alla guida, ma sarà l’analisi dei rilievi e delle testimonianze a chiarire quanto accaduto.

Via dei Romagnoli, soprattutto nelle prime ore del mattino, è spesso percorsa da numerosi veicoli diretti verso Roma o verso il litorale.

La notizia ha rapidamente raggiunto tutta la comunità, lasciando sgomenti residenti e conoscenti delle due giovani coinvolte, mentre proseguono le indagini per fare piena luce su una tragedia che ha spezzato una vita e ne ha messa un’altra in pericolo.