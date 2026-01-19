Cultura & Spettacolo

Stefano De Martino, muore il padre Enrico a 61 anni

di Andrea Scarso - 19 Gennaio 2026

Lutto per Stefano De Martino: è morto il padre Enrico a 61 anni

Oggi è una giornata di grave lutto per Stefano De Martino. Nella mattinata di lunedì 19 gennaio è morto il padre Enrico, all’età di 61 anni. L’uomo era da tempo in condizioni di salute delicate. La notizia è stata diffusa da Fanpage e in poche ore ha fatto il giro del web.

Un dolore profondo per il conduttore, molto legato alla figura paterna, con cui negli anni aveva costruito un rapporto intenso, fatto di confronto, affetto e rispetto reciproco.

Il rapporto tra Stefano De Martino e il padre Enrico

Quello tra Stefano ed Enrico De Martino è sempre stato un legame profondo e complesso. Un rapporto segnato da momenti di durezza, soprattutto durante l’adolescenza del conduttore, e poi maturato con il tempo.

I due condividevano la passione per la danza, anche se proprio su questo terreno si erano scontrati. Enrico, infatti, aveva inizialmente cercato di dissuadere il figlio dal seguire una carriera artistica, consapevole delle difficoltà e dei sacrifici richiesti dal settore.

“Non voleva farmi ballare”, aveva raccontato Stefano in un’intervista a Bruno Vespa, ricordando la preoccupazione del padre per un mestiere tanto affascinante quanto incerto.

Le parole del padre: “Temevo non ce l’avrebbe fatta”

Lo stesso Enrico De Martino aveva spiegato le ragioni della sua contrarietà in un’intervista al Corriere della Sera:

“È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente. Non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere”.

Con il tempo, però, le distanze si sono accorciate. Un cambiamento decisivo è arrivato dopo la nascita di Santiago, figlio di Stefano, che ha permesso al conduttore di comprendere meglio alcune rigidità del padre e di guardare al loro rapporto con occhi diversi.

Chi era Enrico De Martino

Enrico De Martino era stato un ballerino professionista. Aveva lasciato la danza a soli 25 anni per dedicarsi alla famiglia, dopo aver scoperto che la moglie era incinta di Stefano.

Successivamente aveva avviato un’attività nel settore della ristorazione, continuando a coltivare la passione per la danza nel tempo libero. Con il passare degli anni, e soprattutto dopo essere diventato nonno, il legame con il figlio si era progressivamente disteso, trasformandosi in un dialogo più sereno e consapevole.

La morte di Enrico De Martino rappresenta un dolore profondo per Stefano e per tutta la sua famiglia. In queste ore, numerosi fan stanno manifestando il loro affetto e la loro vicinanza al conduttore attraverso i social.

Un addio che chiude un capitolo importante della vita di Stefano De Martino, segnato da un rapporto fatto di insegnamenti, confronto e amore.