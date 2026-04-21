Cronaca

Panico al circo in Russia, tigre salta tra il pubblico

La barriera cede durante lo show, una tigre finisce tra gli spettatori e scatena il panico.

di Gianluca Pascutti - 21 Aprile 2026

Un pomeriggio di circo a Rostov sul Don si è trasformato in una scena di puro panico quando una tigre è riuscita a superare la barriera di sicurezza ed entrare a contatto con gli spettatori. L’episodio è avvenuto al Dovgalyuk Dynasty Circus, una struttura non stabile allestita nell’area del complesso espositivo DonExpoCenter, durante un numero con tre tigri e due addestratori in pista. Secondo le ricostruzioni ufficiali, la rete protettiva che circondava l’area del ring è improvvisamente crollata. In quei secondi di caos, uno dei felini ha approfittato del varco, ha saltato oltre il cerchio che sosteneva la rete ed è finito nella zona delle sedute, tra famiglie e bambini.

La fuga della tigre e i momenti di panico

I video circolati mostrano la tigre muoversi tra le file di sedie mentre parte del pubblico si alza di scatto e tenta di allontanarsi. Dall’impianto audio del circo è partito un annuncio che invitava i presenti a mantenere la calma, sottolineando che movimenti bruschi avrebbero potuto peggiorare la situazione. Nonostante la paura, non si sono registrati attacchi, la tigre non ha colpito nessuno e si è diretta verso l’uscita del tendone. All’esterno, gli addestratori sono riusciti a indirizzarla in un’area controllata e a farla entrare in un apposito container di trasporto. Le autorità locali hanno confermato che nessun visitatore né membro dello staff è rimasto ferito.

Indagine penale sulle misure di sicurezza

Il Comitato Investigativo russo per la regione di Rostov ha aperto un procedimento penale per presunte violazioni delle norme di sicurezza nella fornitura di servizi al pubblico. Gli inquirenti stanno analizzando le cause del cedimento della rete protettiva e verificando se le misure adottate fossero adeguate alla presenza di animali potenzialmente pericolosi. Sono previsti interrogatori ai gestori del circo, al personale e a mollti dei testimoni, oltre a perizie tecniche sulla struttura della barriera e sulle condizioni in cui si è svolto lo spettacolo.