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“Estinzione Programmata”, dibattito a Firenze su calo demografico e sostituzione etnica

di Redazione - 3 Luglio 2026

​Il futuro dell’Italia e la sfida demografica al centro di un importante incontro che si terrà nel capoluogo toscano. Il prossimo 6 luglio, alle ore 16:30, presso Palazzo Medici Riccardi in via Cavour 9, si terrà la presentazione del saggio “Estinzione Programmata. La tragedia demografica e il futuro mancato dell’Italia”, scritto da Gianluca Pietrosante.

​L’evento, curato dal Consigliere della Città Metropolitana Alessandro Scipioni, si propone di analizzare con profondità e spirito critico le cause di quella che l’autore definisce una vera e propria crisi di civiltà. Nel suo lavoro, Pietrosante esplora i mutamenti antropologici e culturali che hanno condotto l’Occidente verso una fase di declino, mettendo in discussione le risposte, spesso considerate troppo timide, offerte fino ad oggi dal mondo conservatore.

​Il libro, edito da Maniero del Mirto, non si limita a fotografare il presente, ma solleva interrogativi urgenti su temi centrali come la denatalità, il ruolo della famiglia e le prospettive di sopravvivenza della nostra società. Durante il dibattito, l’autore analizzerà come la crisi demografica non sia solo una questione di numeri, ma una trasformazione profonda che richiede, secondo la sua tesi, una vera e propria “battaglia delle idee” per restituire valore e stabilità alla famiglia.

​Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autore Gianluca Pietrosante e al curatore Alessandro Scipioni, anche Fabio Dragoni, editorialista de “La Verità”, e il professor Massimo Viglione, noto storico, saggista ed editore. Un parterre di alto profilo per un incontro che si preannuncia denso di spunti e riflessioni su un tema cruciale, descritto significativamente dal sottotitolo dell’opera come un “futuro mancato” che l’Italia deve affrontare prima che sia troppo tardi.

​L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare a un momento di confronto necessario per comprendere le dinamiche che stanno riscrivendo, spesso in modo silenzioso e programmato, il domani del nostro Paese.