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Papa Leone e la messa per i Defunti al Verano di Roma

Pubblicato il calendario delle celebrazioni liturgiche del Pontefice. Oltre al viaggio in Sudamerica anche la Messa per i 400 anni della dedicazione di San Pietro

di Maria Graziosi -

Papa Leone sarà al cimitero del Verano, a Roma, per celebrare la messa in commemorazione di tutti i fedeli defunti. Lo ha reso noto la Sala stampa del Vaticano. Che ha pubblicato l’agenda dei prossimi impegni liturgici del Santo Padre. E che prevedono diversi e importanti impegni. Su cui ne spicca uno che è stato confermato: il viaggio apostolico che terrà in Sudamerica dove incontrerà le comunità dei fedeli di Uruguay, Argentina e del suo amato Perù.

Papa Leone e la messa per i defunti al Verano

Il viaggio in Sudamerica è in agenda dal 6 al 17 novembre prossimi. Prima ci sarà tempo, e spazio, perché il Papa possa celebrare al cimitero del Verano a Roma la Santa Messa in memoria dei defunti. L’inizio delle celebrazioni è fissato nel primo pomeriggio alle ore 16. A questa celebrazione ne seguirà un’altra, qualche giorno dopo. In cui il Sommo Pontefice ricorderà e celebrerà una funzione in suffragio dei cardinali e vescovi defunti quest’anno. La cerimonia si terrà giovedì 5 novembre nella Basilica di San Pietro alla Cappella Papale e inizierà alle 9 del mattino.

Gli altri impegni liturgici di Leone

Dopo il ritorno dal Sudamerica, Papa Leone sarà atteso da altri e importanti impegni sacri. Mercoledì 18 novembre, con inizio alle ore 17, celebrerà la Messa per i 400 anni dalla dedicazione della Basilica di San Pietro. Un appuntamento importante che anticiperà poi le celebrazioni per la solennità dell’Immacolata Concezione. A Piazza di Spagna, naturalmente l’8 dicembre prossimo, Prevost celebrerà con inizio alle ore 16, l’atto di venerazione all’Immacolata.

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