Cronaca

Perugia, incidente sul lavoro: morto operaio di 22 anni

Il giovane stava lavorando su un rullo compressore, quando questo si sarebbe ribaltato: dinamica ancora al vaglio degli inquirenti

di Claudia Mari - 27 Ottobre 2026

Un giovane operaio di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro a Valtopina, in provincia di Perugia, mentre era impegnato in alcuni interventi di manutenzione stradale. Il ragazzo lavorava per una ditta incaricata dal Comune e stava partecipando a un cantiere avviato lunedì. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri.

Incidente sul lavoro a Perugia: morto un giovane operaio, cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava utilizzando un macchinario, probabilmente un rullo compressore, quando il mezzo si è ribaltato. L’incidente si è verificato nei pressi della località Santa Cristina. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato il capovolgimento del mezzo e le cause della morte dell’operaio.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale. Il sindaco di Valtopina, Gabriele Coccia, ha affidato a un messaggio pubblicato su Facebook il dolore dell’amministrazione comunale per la scomparsa del giovane.

Il saluto della comunità

“Una tragedia che lascia tutti attoniti e addolorati, di fronte a una vita spezzata così prematuramente”, ha scritto il primo cittadino, esprimendo vicinanza alla famiglia e ai cari della vittima. Nel messaggio, l’amministrazione ha rivolto ai familiari le proprie condoglianze, manifestando solidarietà in un momento di così grave sofferenza.

Sette morti sul lavoro in tre giorni

La morte del ventiduenne si inserisce in una sequenza di gravi incidenti che, nell’arco di tre giorni, ha provocato sette vittime sul territorio nazionale. Prima dell’incidente in Umbria, avevano perso la vita quattro braccianti diretti ai campi a Canicattì, un operaio di 48 anni a Baveno e un lavoratore di 51 anni a Brindisi.

Una scia di tragedie che riporta al centro il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e della necessità di prevenire gli incidenti. “Non possiamo continuare a considerare tutto questo una tragica normalità”, ha dichiarato Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.