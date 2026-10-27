Cultura & Spettacolo

Giancarlo Giannini protagonista della prima Mostra del Cinema

di Redazione - 27 Ottobre 2026

di MARTIN GABRIELLI

Tre giornate dedicate alla settima arte, con protagonisti del cinema, proiezioni e incontri: la prima Mostra del Cinema di Conegliano, ha riportato in città lo spirito di un appuntamento culturale condiviso, richiamando l’eredità di Antennacinema.

Il momento centrale della manifestazione è stato l’arrivo di Giancarlo Giannini, insignito del Premio Cima da Conegliano, riconoscimento alla carriera sostenuto dalla Fondazione G. B. Cima da Conegliano. Intervistato da Claudia Conte, l’attore ha ripercorso esperienze e riflessioni sul proprio mestiere, ricordando anche il legame con la città, dove in passato si è esibito a teatro.

Ad aprire la rassegna sono stati la madrina Martina Stella e il presidente onorario Giorgio Pasotti, protagonisti di un incontro dedicato ai venticinque anni de L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, seguito dalla proiezione del film. Spazio anche alla memoria cinematografica del territorio, con la versione restaurata di Signore & Signori di Pietro Germi, girato proprio a Conegliano e celebrato nel sessantesimo anniversario.

Tra il Campus San Francesco e il Cima Movie Village di piazza Cima, il programma ha alternato classici, opere contemporanee e documentari, affiancando alle proiezioni red carpet e conversazioni con gli ospiti.

Tutti gli appuntamenti sono stati a ingresso libero, favorendo una partecipazione trasversale. Prodotta da FederCinema, con le associazioni culturali Ferrara Film Festival e Artiglio, la Mostra ha avuto la direzione artistica di Claudia Conte e Maximilian Law e la direzione operativa di Valentina Vendrame.

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