“Paparazzi”, il primo singolo di Cesare Cremonini dall’album Amateur

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L’artista: ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi

di Askanews - 17 Settembre 2026

Roma, 17 set. (askanews) – Esce a mezzanotte “Paparazzi”, il primo singolo estratto da “Amateur”, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini, in uscita il 23 ottobre.

Un brano adrenalinico che unisce diversi linguaggi che finiscono per generare qualcosa di estremo ma immediato. Prodotto come il brano d’esordio di una band alternative uscita da un sobborgo di Londra, “Paparazzi” colpisce per il groove ruvido, il riff di chitarre sinuose e la sonorità internazionale. Un gesto artistico netto che mette al centro la musica suonata e sceglie il rock’n’roll come attitudine prima ancora che come riferimento musicale, per aprire una nuova direzione nel percorso di Cremonini.

La voce di Cesare, fin dal primo verso, si muove libera, diretta e graffiante, accompagnata dal suono asciutto di una band totalmente rinnovata, nata dall’incontro tra musicisti della scena alternative inglese e alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama internazionale.

Ad aver registrato il brano, infatti, insieme a Cremonini e al suo nucleo storico, composto dai produttori Alessandro Magnanini e Alessandro De Crescenzo, ci sono alcuni tra i più influenti musicisti e artisti contemporanei: tra tutti Malcolm Catto alla batteria, Donny McCaslin ai sassofoni e il produttore e musicista Paul Stacey alle chitarre. Una formazione che contribuisce a definire il nuovo suono di Cremonini, che mette insieme esperienze e provenienze musicali diverse tra loro con la forza di una scrittura nuova.

“Ho scelto ‘Paparazzi’ come primo singolo perché ha quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. È il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio e mi sono detto: ‘posso provare a farlo io’ – ha spiegato Cremonini – ho cercato di crescere insieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d’arrivo era godere della libertà di farla. Suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell’artista e della carriera così da potersi sorprendere. Questo vorrei comunicare con il titolo ‘Amateur’: un gesto artistico, oltre che un album di canzoni”.

“Paparazzi” è il primo brano di un progetto ampio e lascia intravedere una delle direzioni del nuovo percorso di Cesare Cremonini: la libertà di seguire il proprio istinto e proporre la musica che si ama anche quando porta oltre il territorio conosciuto. La stessa libertà attraversa il testo, scritto da Cremonini insieme al suo collaboratore storico Davide Petrella. “Paparazzi” trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Al centro, il rapporto sempre più incerto tra realtà e rappresentazione.

Al fianco di Cremonini in “Amateur” compare Sig, il personaggio dal teschio dorato che accompagna visivamente il progetto. Musicista e figura simbolica, Sig incarna il ritorno al sound e all’attitudine delle band e il desiderio di scarnificare il suono e l’immagine del pop, liberandoli dal superfluo.

Da domani sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali anche il video di “Paparazzi”. Una performance che mette al centro Cremonini, la musica e gli strumenti, in un susseguirsi di immagini, luci e atmosfere che amplificano l’energia del brano e ne restituiscono tutta la potenza e l’attitudine rock’n’roll. E sono state aggiunte nuove date nel tour che debutterà quindi il 24 novembre ad Ancona, al Palaprometeo, data zero, e chiuderà il 21 dicembre a Milano, Unipol Forum, anziché il 19. Ecco tutte le date, molte sold out: 27 novembre Bologna, Unipol Arena, 28 novembre Bologna, Unipol Arena, 30 novembre Bologna, Unipol Arena, 2 dicembre Bologna, Unipol Arena, 4 dicembre Bologna, Unipol Arena, 5 dicembre Bologna, Unipol Arena, 9 dicembre Torino, Inalpi Arena, 10 dicembre Torino, Inalpi Arena, 15 dicembre Milano, Unipol Forum, 16 dicembre Milano, Unipol Forum, 18 dicembre Milano, Unipol Forum, 19 dicembre Milano, Unipol Forum, 21 dicembre Milano, Unipol Forum.