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L’attrice Usa è stata la madre di Michael Jackson nel recente biopic

di Askanews - 17 Settembre 2026

Los Angeles, 17 set. (askanews) – Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Nia Long. L’attrice statunitense, applaudita dai fan durante la cerimonia a Los Angeles, di recente ha interpretato Katherine Jackson, madre di Michael Jackson, nel biopic uscito pochi mesi fa al cinema.

A festeggiarla, oltre alla sua famiglia, anche il rapper Snoop Dogg e il produttore cinematografico britannico Graham King che hanno elogiato le sue scelte coraggiose da attrice che ha sempre fatto di testa sua, senza seguire necessariamente logiche commerciali o ruoli che il “sistema” voleva imporle. Da “Willy, il principe di Bel-Air” dove si è fatta conoscere nel ruolo di Lisa ai film “Boyz n the Hood – Strade violente”, “Alfie”, “Premonition”, “Missing”, fino al più recente “Michael”.

“Una ragazza di Brooklyn con radici caraibiche che non sopporta gli sciocchi e si aspetta trasparenza da tutti coloro che la amano…. Che n non ha mai seguito le folle e preferirebbe intraprendere la strada panoramica verso il successo… Una che ama profondamente e, se siete abbastanza fortunati da averla nella vostra vita, vi coprirà le spalle con ogni mezzo necessario. Quella sono io, Nia Talita Long” ha detto.

“Questo riconoscimento è per le persone, questo è un evento comunitario e penso che sia per questo che è così speciale per me. Ci sono fan, scattano foto, urlano il mio nome, mi sostengono, sento come se fossi parte di una comunità che amo e rispetto così tanto” ha aggiunto l’attrice emozionata.