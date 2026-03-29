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Pasquetta alla griglia, il rito italiano che profuma di brace

Tempi di cottura, gestione del calore e passaggi obbligati per ottenere risultati uniformi su costate, pollo, salsicce, pancetta e verdure alla griglia.

di Gianluca Pascutti - 29 Marzo 2026

La Pasquetta, in Italia, non è una semplice ricorrenza, è un gesto collettivo. È il crepitare della carbonella che prende, il profumo del rosmarino che si alza nell’aria fresca di primavera, le chiacchiere che si intrecciano mentre qualcuno controlla la brace con l’aria di chi sa esattamente cosa sta facendo. La grigliata è un rito, e come ogni rito ha le sue regole non scritte. Carne, verdure, tempi, pazienza. E soprattutto quella cura che trasforma un pranzo all’aperto in un momento di stagione.

Il fuoco, dove tutto comincia

La grigliata perfetta nasce molto prima di appoggiare la carne sulla griglia. Serve una brace matura, uniforme, completamente grigia. Nessuna fiamma viva, solo calore costante. Chi conosce la griglia sa che bisogna creare due zone, una diretta, dove il calore è intenso, e una indiretta, dove la cottura procede più lenta e controllata. È qui che si gioca la partita.

La costata, il pezzo che fa scena

Arriva sempre per ultima, come una protagonista che si fa attendere. La costata va lasciata riposare fuori dal frigo, asciugata, accarezzata dal calore diretto per pochi minuti per lato, giusto il tempo di creare quella crosta che trattiene i succhi. Poi si sposta in zona indiretta, dove finisce di cuocere senza stress. Il riposo finale è obbligatorio, cinque minuti che fanno la differenza tra una carne buona e una carne memorabile.

Le sovracosce di pollo, lentezza e croccantezza

Per il pollo serve un esercizio di equilibrio. Una marinatura semplice, limone, olio, erbe, lo prepara alla cottura. Poi serve pazienza, le sovracosce vanno lasciate andare in indiretta per una ventina di minuti, coperte se possibile. Solo alla fine si portano in diretta, dove la pelle diventa dorata e croccante. È un taglio umile, ma quando è fatto bene conquista tutti.

La pancetta, il fuoco che danza

La pancetta è il pezzo più imprevedibile. Il grasso che cola, le fiammate improvvise, il profumo irresistibile. Va cotta velocemente, in diretta, girata spesso, spostata quando serve. È il taglio che tiene viva la grigliata, quello che fa alzare gli occhi da tavola quando il profumo arriva fino ai posti più lontani.

Le salsicce, la costanza prima di tutto

Le salsicce non vogliono fretta. Si cuociono in indiretta, lentamente, senza essere bucate. Devono gonfiarsi, diventare compatte, cuocere fino al cuore senza perdere i loro succhi. Solo alla fine si portano in diretta per la crosticina. Sono il metronomo della grigliata, quando sono pronte, di solito è pronto tutto.

Le verdure, il colore della primavera

Zucchine, melanzane, peperoni, cipolle, asparagi. Le verdure sono la parte più elegante della grigliata, leggere, profumate, capaci di equilibrare la ricchezza della carne. Basta una marinatura leggera e una cottura veloce in diretta. I peperoni, invece, preferiscono un passaggio iniziale in indiretta per ammorbidirsi, poi la griglia li segna e li profuma.

Il ritmo della griglia

Una buona grigliata non è mai improvvisata. Si parte dalle verdure, che possono aspettare. Poi le salsicce, lente e costanti. Il pollo, che richiede attenzione. La pancetta, che tiene vivo il fuoco. E infine la costata, che arriva in tavola come un applauso.

Il segreto vero è la convivialità

La grigliata di Pasquetta non è solo tecnica. È il tempo che scorre più lento, le mani che si alternano sulla pinza, i bicchieri che si riempiono mentre la brace si abbassa. È un rito che appartiene a tutti, un modo di inaugurare la primavera con un gesto antico e semplice, cucinare insieme sorseggiando una birra fresca o un buon bicchiere di vino.