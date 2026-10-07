Patuelli (Abi): “No” a nuova tassa sui profitti, “c’è già un accordo”

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"Gli accordi si mantengono", a maggior ragione col settore pubblico

di Askanews - 7 Ottobre 2026

Roma, 7 ott. (askanews) – Il presidente dell’Abi Antonio Patuelli ribadisce un “no” secco all’ipotesi di nuove tasse sui profitti delle banche. “No”, ha detto rispondendo ad una domanda sul tema, a margine della giornata del credito a Roma, “perché c’è già un accordo triennale”.

“Gli accordi si mantengono. Le banche lavorano sulla base di contratti – ha spiegato -. Tutta l’attività bancaria è basata sul contratto. E di conseguenza, se sono sempre validi contratti tra privati, a maggior ragione è valido un contratto col pubblico”.